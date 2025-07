Golden Kamuy: in arrivo l’adattamento animato dell’arco finale

I fan di Golden Kamuy possono iniziare il conto alla rovescia. È stato ufficialmente annunciato che l’arco finale della serie riceverà un adattamento anime, in arrivo a gennaio 2026. A preparare il terreno ci penseranno due film prologo, previsti per ottobre 2025, che usciranno nelle sale giapponesi e anticiperanno gli eventi conclusivi della storia.

Due film per aprire il sipario

I due film serviranno da ponte tra gli ultimi episodi dell’anime e la parte finale della storia. Riprenderanno esattamente da dove si era fermata la quarta stagione, mostrando scene inedite e non semplici riassunti. Saranno essenziali per capire come si arriva al confronto decisivo tra Sugimoto, Asirpa e gli altri protagonisti.

Un adattamento molto atteso

L’arco conclusivo di Golden Kamuy è tra i più intensi e drammatici dell’intera serie. Conflitti, rivelazioni e scelte difficili attendono i protagonisti in un crescendo che i lettori del manga conoscono bene. La trasposizione animata di questa parte della storia era attesa da tempo, e molti fan si chiedevano se avrebbe preso la forma di una serie TV o di un film. Ora c’è la conferma: sarà un mix di entrambi.

Un manga che ha lasciato il segno

Golden Kamuy, creato da Satoru Noda, ha saputo farsi amare per il suo mix originale di azione, umorismo e riferimenti storici. La serie racconta il Giappone del primo Novecento attraverso una caccia al tesoro piena di colpi di scena, dove ogni personaggio ha una personalità ben definita e lascia il segno. Il finale animato è un traguardo importante, che chiude un percorso lungo e appassionante.

Un appuntamento da segnare in agenda

Con ottobre ormai non troppo lontano, l’attesa per i due film cresce di giorno in giorno. E con gennaio 2026 che segnerà l’inizio dell’arco finale animato, i prossimi mesi si preannunciano ricchi di emozioni per tutti gli appassionati di Golden Kamuy.