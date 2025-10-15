Golden Kamui: il manga raggiunge un nuovo record di vendite

Uno dei migliori manga storici non può che essere Golden Kamui, scritto e disegnato da Satoru Noda e serializzata sulla rivista Weekly Young Jump di Shūeisha dal 2014. Il manga si è concluso nel 2022 e tutti i singoli capitoli sono stati raccolti in 31 volumi tankōbon. Golden Kamui ha riscosso un importante successo tra i lettori e infatti nel 2023 contava oltre 24 milioni di copie in circolazione, rendendola una delle serie manga più vendute di sempre.

Inoltre tale successo lo ha portato a vincere il 9º Manga Taishō nel 2016 e il 22º Premio culturale Osamu Tezuka nel 2018.

Nonostante Golden Kamui si sia concluso nel 2022, recentemente l’insider MangaMoguraRE ha riportato un dato di vendita importante registrato dal manga.

Infatti il manga scritto e disegnato da Satoru Noda ha raggiunto 30 milioni di copie in circolazione per l’intera serie raccolta in 31 volumi. Non è facile e tantomeno scontato per una serie manga arrivare a questi numeri, se si considera l’elevata competitività del settore.

I manga shonen di combattimento rappresentano la fascia demografica di lettori più alta, quindi i mangaka che decidono di puntare su questo target sanno di dover fare i conti con tanti competitor. Al contrario puntare su un genere di nicchia permette di conquistare maggiore spazio tra i lettori, ma emergere come un manga shonen è più difficoltoso. Nonostante Golden Kamui sia un manga seinen di genere storico, è riuscito ad emergere come pochi altri.

Golden Kamui è stato pubblicato in Italia da J-Pop a partire dal 2016 fino al 2023. Il successo del manga è anche dovuto al forte impatto che ha avuto la serie televisiva, andata in onda con quattro stagioni dal 2018 al 2023, prodotta da Geno Studio. Hitoshi Nanba si è occupato della regia mentre Noboru Takagi ha lavorato alla sceneggiatura.

La direzione artistica è stata affidata a Atsushi Morikawa invece quella grafica a Yuuko Okumura e Yasutaka Hamada. La serie è ambientata in Hokkaido, dove il protagonista, Sugimoto, è sopravvissuto alla guerra russo-giapponese dell’epoca Meiji. Dopo anni di conflitti, il suo obiettivo è trovare tutto l’oro possibile per poter salvare la moglie di un suo commilitone morto durante la guerra.