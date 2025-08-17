Gintama torna con un nuovo film: svelato il primo trailer

I fan di Gintama saranno entusiasti di scoprire che un nuovo film è in fase di produzione. In occasione di un recente evento in Giappone per celebrare l’amato franchise, la serie ha annunciato un nuovo film la cui uscita è prevista prima di quanto si possa immaginare. Il film in questione si intitola Gintama: Yoshiwara in Flames e l’annuncio è accompagnato da un nuovo trailer che permette ai fan di farsi un’idea di cosa aspettarsi da questo nuovo progetto.

Gintama: Yoshiwara in Flames arriverà nel 2026, e adatterà gli eventi dell’arco narrativo racchiuso dall’episodio 139 al 146 della serie televisiva. Questa trama vede i protagonisti principali muoversi in un quartiere sotterraneo a luci rosse, impegnati a combattere una nuova minaccia: i malvagi Housen. Questo non è l’unico progetto che approfondirà gli eventi della serie shonen, visto che Gintama tornerà sul piccolo schermo questo ottobre. La storia secondaria si presenta in maniera molto diversa da quella che ci si può aspettare in Yoshiwara in Flames.

Per il prossimo evento cinematografico è previsto il ritorno degli amati doppiatori del franchise e finora il cast prevede Tomokazu Sugita, Daisuke Sakaguchi, Rie Kugimiya, Susumu Chiba, Kazuya Nakai, Kenichi Suzumura, Tetsuharu Ota e Mikako Takahashi. Durante l’evento del 20° anniversario che ha condiviso la buona notizia, il doppiatore Daisuke Sakaguchi ha condiviso il seguente messaggio:

“Stiamo realizzando un film di Gintama completamente nuovo! La parte finale del Progetto del 20° Anniversario è un film. Il titolo è New Gintama The Movie: Yoshiwara in Flames. Stiamo ricostruendo l’arco narrativo di Yoshiwara come una produzione completamente nuova con animazioni completamente rinnovate!”

Per contribuire ad alimentare l’entusiasmo dei fan della serie, il mangaka, Hideaki Sorachi, ha anche condiviso un commento sul prossimo film e sul franchise nel suo complesso: “Credo che lasciare che la serie si spenga di colpo, forse a causa di alcuni problemi con la parte inferiore del corpo di Sugita, sarebbe in realtà una vera vittoria in stile Gintama. Con Gintama, non si sa mai cosa succederà. Quel mix di eccitazione e ansia è parte di ciò che lo rende unico. Per favore, non abbandonateci!”

Coloro che vogliono recuperare l’intera serie di Gintama prima dell’uscita del film, questa è attualmente disponibile in streaming su Crunchyroll insieme all’ultimo film Gintama: The Final.