Ghost Cat Anzu arriva al cinema in Italia: l’evento speciale di marzo da non perdere

A marzo 2026 Ghost Cat Anzu arriva anche nei cinema italiani, con un’uscita evento dal 9 all’11 marzo. È un film d’animazione franco-giapponese che aveva già attirato parecchia attenzione dopo la presentazione a Cannes 2024, e ora finalmente possiamo vederlo anche da noi. Non è il classico titolo da multisala, quindi è una di quelle uscite “da segnarsi” se ti piacciono le chicche particolari.

La cosa interessante è che Ghost Cat Anzu non è il solito anime giapponese: è una produzione ibrida tra Europa e Giappone, sia nello stile sia nel modo di raccontare la storia. Una delle particolarità più forti è l’uso della rotoscopia, cioè l’animazione ricalcata su riprese reali. Questo rende i movimenti molto fluidi e un po’ strani da guardare, quasi come se fosse a metà tra un film dal vivo e un sogno animato.

Il film segue le vicende di Anzu, un gatto fantasma, e si muove tra momenti leggeri, riflessioni più malinconiche e un tocco di surrealismo che lo rende diverso dalle solite produzioni animate. Non è un film pensato solo per intrattenere, ma più per farti entrare in un mood particolare. Il ritmo è più tranquillo e riflessivo rispetto agli anime d’azione a cui siamo abituati, con momenti leggeri alternati a parti più malinconiche e surreali.

Il fatto che sia passato da Cannes dice già molto sul tipo di progetto, infatti è più un film d’autore che una produzione commerciale classica. Insomma, un titolo che punta sull’atmosfera e sull’esperienza, più che sullo spettacolo puro. L’arrivo nelle sale italiane, anche se in forma limitata, è una bella occasione per vedere sul grande schermo un’opera che difficilmente finirebbe nei circuiti tradizionali.

Se ti piacciono le storie particolari, le sperimentazioni visive e l’animazione che prova a uscire dagli schemi, Ghost Cat Anzu potrebbe essere una piccola sorpresa di questo marzo.