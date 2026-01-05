Genshin Impact: l’anime è ancora in produzione e il progetto va avanti

Negli ultimi mesi si sono rincorse parecchie voci sul futuro dell’anime di Genshin Impact, tra silenzi prolungati e aggiornamenti arrivati col contagocce. Proprio per questo, le conferme arrivate di recente hanno fatto tirare un bel sospiro di sollievo a molti fan. L’anime dedicato al mondo di Teyvat non è stato cancellato e, soprattutto, continua a essere in lavorazione in modo costante.

A ribadirlo è stato Liu Wei, conosciuto anche come Da Wei, figura chiave di HoYoverse, che durante il Genshin Fes ha chiarito la situazione senza troppi giri di parole. Secondo quanto spiegato, la produzione procede in maniera stabile, senza problemi particolari o intoppi lungo il percorso. Non c’è fretta forzata né situazioni di emergenza: l’anime sta andando avanti con calma, senza accelerazioni strane o cambi di rotta improvvisi.

A confermare la cosa sono arrivate anche altre voci interne al team, che hanno ribadito come l’anime di Genshin Impact, realizzato insieme a Ufotable, sia ancora tranquillamente in lavorazione. Le voci di una cancellazione, quindi, non hanno alcun fondamento. La collaborazione con lo studio giapponese resta attiva e rappresenta uno degli aspetti più attesi dell’intero progetto, considerando la qualità visiva che Ufotable ha dimostrato negli anni.

È normale che l’attesa inizi a pesare, soprattutto per chi segue Genshin Impact fin dal primo annuncio dell’anime. Quando per mesi non arrivano notizie, è facile farsi venire mille dubbi. Detto questo, queste conferme aiutano a capire meglio la situazione: portare sullo schermo un mondo grande come Teyvat non è una cosa che si fa in poco tempo, e richiede attenzione, organizzazione e scelte fatte con calma.

La speranza di molti è che l’anime riesca a catturare davvero lo spirito di Genshin Impact, non solo dal punto di vista visivo, ma anche per quanto riguarda personaggi, storie e atmosfera. Al momento non ci sono ancora date o trailer da analizzare, ma sapere che il progetto è attivo e non fermo fa già la differenza.

Per adesso non resta che aspettare e vedere quando arriverà il prossimo aggiornamento ufficiale, sperando che il tempo speso ad aspettare si traduca in qualcosa che valga davvero la pena guardare.