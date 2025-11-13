Fullmetal Alchemist: Brotherhood – gli episodi finali tornano al cinema a novembre

Cambia la data, ma non l’emozione: Fullmetal Alchemist: Brotherhood torna sul grande schermo con un nuovo evento speciale firmato Dynit. Gli ultimi episodi della serie, dal 59 al 64, saranno proiettati nei cinema italiani il 17, 18 e 19 novembre, offrendo ai fan la possibilità di rivivere il gran finale in un’esperienza collettiva e immersiva.

Le date di uscita sono state invertite con quelle del film Memories, che sarà invece nelle sale dall’8 al 10 dicembre. Per l’occasione, il primo giorno di proiezione sarà dedicato alla versione in lingua originale con sottotitoli in italiano, mentre nei due successivi sarà possibile assistere alla versione doppiata, pensata per chi desidera godersi l’epilogo nella voce italiana che ha accompagnato la serie nel corso degli anni.

Gli episodi scelti rappresentano il punto culminante del viaggio dei fratelli Elric: scontri epici, rivelazioni decisive e momenti che hanno fatto la storia dell’animazione giapponese. Portare questa parte finale nelle sale non è solo un omaggio al lavoro di Hiromu Arakawa e dello studio Bones, ma anche un modo per celebrare il legame che questa serie ha costruito con il suo pubblico in oltre quindici anni.

Prodotto tra il 2009 e il 2010, Fullmetal Alchemist: Brotherhood è ancora oggi considerato uno dei migliori anime di sempre, capace di fondere azione, riflessione e intensità emotiva con una cura rara. Il ritorno al cinema si inserisce nelle celebrazioni del 15° anniversario dell’opera, con una Special Edition che promette una resa visiva e sonora all’altezza del mito.

Sarà un appuntamento imperdibile per chi ha amato la saga fin dall’inizio e per chi vuole scoprire o riscoprire il suo epilogo in tutta la sua potenza sul grande schermo.

Un ultimo, emozionante viaggio nel mondo dell’alchimia, questa volta, più vicino che mai alla pietra filosofale. Un tributo a un capolavoro che, ancora oggi, sa fondere azione e sentimento come pochi altri.