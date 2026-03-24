Frieren: svelata la data di uscita del finale della seconda stagione

Frieren: Oltre la Fine del Viaggio si prepara per il gran finale della seconda stagione, ed è finalmente nota la data di uscita ufficiale. L’anime è tornato sul piccolo schermo a gennaio 2026, come parte della programmazione anime di quest’inverno ma ad aprile partirà quella primaverile. A differenza della prima stagione di Frieren, la seconda è molto più breve e si concluderà con il prossimo episodio.

La seconda stagione di Frieren: Oltre la Fine del Viaggio si concluderà con il prossimo episodio, la cui uscita è prevista per il 27 marzo. Purtroppo, a gennaio è stato confermato che gli episodi della seconda stagione sarebbero stati solo dieci, un numero decisamente inferiore rispetto alla prima. E considerando l’enorme successo della prima stagione, la sua brevità rende la seconda ancora più agrodolce.

L’episodio 10 della seconda stagione di Frieren andrà quindi in onda il 27 marzo in Giappone, e Crunchyroll lo trasmetterà nello stesso giorno per i fan presenti in tutta Italia. La nuova stagione è già disponibile su Netflix in altri territori internazionali al di fuori dell’Asia e sta riscuotendo un grande successo su tutte le piattaforme.

La seconda stagione di Frieren, essendo molto più breve della prima, ha rappresentato sia un vantaggio che uno svantaggio per l’anime. È stato fantastico perché ogni episodio si è concentrato su piccoli momenti tra i personaggi, e questo ha persino portato a un arco narrativo avvincente con alcuni scontri epici contro potenti demoni. Tuttavia, la conseguenza negativa di questa stagione più breve è che non c’è abbastanza tempo dedicato a tutti i personaggi in generale.

Frieren ha riscosso un grandissimo successo fin dal suo debutto, seguito dalla seconda stagione in quanto entramve le stagioni hanno ricevuto alti indici di gradimento dai fan. Tuttavia non è possibile prevedere in che modo avrà seguito la serie televisiva visto che il manga è andato in pausa diverse volte per permettere ai mangaka di prendersi cura della loro salute.

Gli eventi di questa serie shonen scritta da Kanehito Yamada e disegnata da Tsukasa Abe ruotano attorno alla maga Frieren, che fa parte della squadra di eroi che ha sconfitto il re dei demoni. Essendo un’elfa, per lei i dieci anni passati con gli altri eroi rappresentano soltanto un piccolo frammento della sua lunga vita. Ora, Frieren riflette sul significato di quelle memorie e sui vari sentimenti che prova a riguardo.