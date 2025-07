Frieren: Oltre la Fine del Viaggio: il manga raggiunge un importante record di vendite

Sono passati ben due anni da quando Frieren: Oltre la Fine del Viaggio ha conquistato i fan nel 2023. La serie è molto apprezzata dai fan in quanto si distingue ampiamente dalle altre serie piene di stereotipi e cliché quindi non sorprende che i fan ne siano rimasti ossessionati. Nell’attesa della seconda stagione di Frieren, che debutterà a gennaio 2026, la serie ha appena raggiunto un altro entusiasmante traguardo di vendita.

Secondo un comunicato stampa, il manga di Frieren: Oltre la Fine del Viaggio ha superato i 30 milioni di copie vendute, segnando un traguardo importante. Ciò che rende questo risultato ancora più impressionante è il fatto che la serializzazione del manga su Weekly Shonen Sunday è iniziata da poco più di cinque anni e ha raggiunto il record di vendite con soli 14 volumi attualmente in circolazione. La crescente popolarità del manga dimostra che Frieren ha un futuro brillante davanti a sé come franchise, facendo ben sperare per una serie televisiva di altrettanto successo, anche dopo la seconda stagione.

Inoltre le voci sul ritorno del manga di Frieren, che circolavano da tempo, erano veritiere. Infatti, dopo sei lunghi mesi di pausa causati da dei sospetti problemi di salute dei mangaka, la pagina X ufficiale della serie ha finalmente confermato la pubblicazione di un nuovo capitolo nel prossimo numero di Weekly Shonen Sunday, in uscita in Giappone il 23 luglio 2025. Con la conferma del ritorno sia del manga che dell’anime prodotto da Madhouse, non potrebbe esserci momento migliore per raggiungere questo importante record di vendite e contribuire al crescente entusiasmo che circonda la serie.

Se non altro, il fatto che il manga abbia continuato a registrare numeri di vendita importanti nonostante la lunga pausa, è un fattore impressionante. Questo successo si aggiunge alla conquista nel 2021 del Manga Taisho Award e del New Creator Prize al 25° Premio Tezuka. Recentemente, nel 2024, Frieren ha vinto il premio come miglior manga nella categoria shounen ai 28° Kadansha Awards.

Gli eventi ruotano attorno alla protagonista, Frieren, una maga che fa parte della squadra di eroi che ha sconfitto il re dei demoni. Essendo un’elfa, per lei i dieci anni passati con gli altri eroi rappresentano soltanto un piccolo frammento della sua lunga vita. Ora, Frieren riflette sul significato di quelle memorie e sui vari sentimenti che prova a riguardo. In Italia il manga è pubblicato da Edizioni BD sotto l’etichetta J-Pop dal 2021.