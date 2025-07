Frieren: Oltre la fine del viaggio: annunciato il ritorno del manga dopo 6 mesi di pausa

Il manga Frieren: Oltre la fine del viaggio era in pausa da gennaio 2025 e, dopo sei mesi di assenza, entusiasmante aggiornamento ha confermato che il prossimo capitolo sarà pubblicato nel numero 34 di Weekly Shonen Sunday, in arrivo il 23 luglio in Giappone. Il manga ha già subito lunghe pause in passato, ma il motivo di questa è ancora ignoto. Molti fan hanno ipotizzato che tutto fosse legato ai ricorrenti problemi di salute dei mangaka, Kanehito Yamada e Tsukasa Abe.

Quello che conta adesso è che l’imminente capitolo 141 della serie proseguirà l’arco narrativo del Festival della Fondazione, in cui Frieren e il suo gruppo combattono contro una nuova minaccia nella Capitale Imperiale. La storia è in una fase cruciale e l’ultimo capitolo si è concluso con un grande colpo di scena, con tutti i personaggi che entrano nella sala da ballo prima dell’inizio dell’azione. Oltre al ritorno del manga, Frieren tornerà anche sul piccolo schermo con la seconda stagione il prossimo anno.

La data di uscita della seconda stagione di Frieren: Oltre la fine del viaggio non è stata rivelata, ma debutterà a gennaio 2026 e farà parte della programmazione invernale del prossimo anno. La prima stagione si è conclusa con Fern che diventa una Maga di Prima Classe, requisito fondamentale per raggiungere l’Altopiano Settentrionale. La seconda stagione dovrebbe includere gli archi della Rivolta Divina e della Terra Dorata tratti dal manga. Il ritorno del manga di Frieren con il capitolo 141 previsto per il 23 luglio, permetterà ai mangaka di continuare a gettare le basi per le future stagioni della serie televisiva. Tuttavia, bisognerà ancora vedere con quale frequenza verranno pubblicati i nuovi capitoli.

Il viaggio verso Aureole, un luogo dove risiedono le anime dei defunti, continua con Frieren che incontra nuove persone e stringe nuovi legami lungo il cammino. La serie sarà disponibile in streaming su Crunchyroll, dove attualmente è possibile recuperare la prima stagione, pubblicata in due parti da settembre 2023 a marzo 2024.