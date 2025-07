Fratelli | Recensione

Il rapporto tra fratelli o sorelle è spesso uno dei più profondi e duraturi che si può avere durante la vita. Soprattutto quando l’età che ci divide non è così tanta, si riesce a trascorrere insieme, condividere e vivere tanti aspetti della propria crescita. Un rapporto quindi che ci aiuta ad affrontare meglio anche tante difficoltà Nell’albo illustrato di cui vi parliamo oggi il tema centrale è per l’appunto la fratellanza, vista da un punto di vista molto soggettivo. Fratelli è un albo illustrato scritto da Marie Le Cuziat e disegnato da Hua Ling Xu, tradotto da Maria Bastanzetti e pubblicato da Terre di Mezzo Editore nel marzo 2025.

La storia narrata in questo libro vede come protagonisti due bambini. Due fratelli. Arùn che è scuro come il caffè e Rey biondo come il grano. A vederli nessuno li direbbe fratelli, eppure lo sono. Anche nei comportamenti, osservandoli, non potrebbero essere più diversi. L’uno osserva, l’altro si arrampica. Uno cammina, l’altro prende il volo. Insomman, non potrebbero davvero essere più diversi di così. Ma nonostante ciò, sono uniti e hanno un rapporto indissolubile. Un rapporto che solo i fratelli possono avere.

Testi, illustrazioni e cura editoriale

Terre di Mezzo editore realizza un albo dal testo essenziale, quasi ermetico nella sua asciuttezza. In questo lascia ampio spazio alle illustrazioni materiche e dal gusto fortemente pittorico e di grande impatto. Marie Le Cuziat usa un registro narrativo che veicola le immagini senza aggiungere tratti descrittivi ma aprendo alla riflessione. In questo il testo svolge il suo compito in maniera impeccabile. Le pagine scivolano l’una dietro l’altra accompagnata da un testo esiguo lasciando allo sguardo tutto il tempo di apprezzare le immagini.

Hua Ling Xu con il suo particolarissimo stile visivo dipinge le pagine come fossero dei quadri narrativi. Le sue ampie pennellate di acrilico invadono ogni angolo delle pagine inghiottendo tutto lo spazio preposto al testo. Gli ambienti sono ariosi, illuminati e pervasi dalla natura. I due bambini protagonisti sono circondati dalla vegetazione in ogni loro avventura.

Insomma la narrazione trainante è delegata alle illustrazioni. Sono infatti loro che accompagnano il lettore attraverso la dualità che regna nella coppia di fratelli. Le contrapposizioni sono evidenti ma l’armonia di ogni illustrazione tiene in equilibrio ogni situazione, fino al dolce epilogo. Qui Arùn e Rey sono rappresentati nella perfetta essenza del profondo rapporto della fratellanza. Non c’è più alcuna contrapposizione che li ha rappresentati nelle pagine precedenti. In questo modo il finale si carica di una delicata dolcezza nella quale si resta coinvolti e inteneriti. Un perfetto connubio tra testo e immagine che sostiene tutta la struttura narrativa.

Terre di Mezzo confeziona un albo illustrato davvero prezioso in grado di arricchire qualsiasi libreria. Una poesia narrata in maniera delicata con immagini e parole semplici ma davvero toccanti. Un invito sincero alla riflessione personale, sul delicato e meraviglioso rapporto che si instaura tra fratelli. La confezione del libro è eccellente, con la perfetta resa delle illustrazioni che sembrano dipinte direttamente sulle pagine del libro. Una carta della consitenza giusta e con una qualità di stampa che garantisce dei colori brillanti e vivaci.

Conclusione – Fratelli

Fratelli è un meraviglioso viaggio dentro al rapporto di fratellanza. Un messaggio di amore che dovrebbe sempre regnare tra fratelli e sorelle. Attraverso testi e immagini questo libro riesce ad esprimere la commovente e complessa relazione che si intreccia in maniera sempre più forte nel tempo. Due fratelli così diversi ma così indissolubilmente uniti in tutto e per tutto. Riescono a rendere alla perfezione le infinite ed emozionanti avventure che questi due bambini vivono nella loro quotidianità. Si scivola tra queste pagine con sensazioni di tenerezza e incanto. Ci si immedesima nei due giovani protagonisti e si rivivono ricordi dell’infanzia insieme ai propri fratelli o sorelle.

In conclusione, Fratelli è un albo illustrato consigliatissimo per tutti quei genitori che vogliono donare ai propri figli una visione poetica del prezioso rapporto che hanno. Una perla di dolce e tenera giocosità che si districa pagina dopo pagina per trasmettere un messaggio di coesione e condivisione. Al tempo stesso anche un invito ad esplorare e conoscere ciò che ci circonda con gli occhi senza disincanto che si hanno durante l’infanzia. Quindi una lettura adatta per grandi e piccoli che insegna a tenere da conto la preziosità che c’è nella fratellanza e sorellanza. Un rapporto eterno e che ci portiamo dietro per tutta la vita.