Fist of the North Star: Hokuto no Ken continua a mostrarsi in vista del 2026

Il ritorno di Fist of the North Star: Hokuto no Ken non è certo una sorpresa per chi segue da tempo gli aggiornamenti sul nuovo anime, ma nelle ultime ore è arrivato un altro tassello importante. È stata infatti svelata la seconda key visual ufficiale della serie, che continua ad accompagnare il pubblico verso il debutto previsto nel 2026. Un’immagine che non cambia le carte in tavola, ma rafforza l’identità visiva di questo attesissimo remake.

Il progetto, affidato a TMS Entertainment e diretto da Hiroshi Maeda, è ormai ben avviato da mesi. Solo poche settimane fa, infatti, era stato presentato anche il trailer ufficiale, che aveva già dato un primo assaggio del tono e dello stile scelti per questa nuova trasposizione. La nuova key visual si inserisce perfettamente in quel percorso, mostrando un Kenshiro imponente, solitario, immerso in un mondo distrutto che conserva tutta la brutalità e la drammaticità dell’opera originale.

Dal punto di vista dello staff, il team resta quello già annunciato: Kazuhiko Inukai alla series composition, Naoki Hisatsune al character design e Yuki Hayashi alla colonna sonora, un nome che ha subito attirato l’attenzione per la sua capacità di dare energia e impatto emotivo alle scene d’azione. La produzione vede inoltre la collaborazione di NIA Animation e Kishida Studio BACU, a supporto di TMS.

Per chi conosce Hokuto no Ken, la storia non ha bisogno di grandi presentazioni. Ambientata in un mondo post-apocalittico devastato dalla guerra nucleare, segue il cammino di Kenshiro, erede dell’arte assassina Hokuto Shinken, mentre attraversa terre dominate dalla violenza per affrontare il suo passato e proteggere i più deboli. Un racconto fatto di scontri feroci, dolore e speranza, che ha segnato un’epoca sin dalla sua pubblicazione su Weekly Shonen Jump tra il 1983 e il 1988.

Questo nuovo anime non nasce quindi come un annuncio improvviso, ma come un progetto che continua a prendere forma passo dopo passo. La seconda key visual e il trailer già mostrato confermano una direzione chiara: riportare Fist of the North Star alle nuove generazioni senza tradire lo spirito che lo ha reso una leggenda. Ora non resta che attendere il 2026 per vedere se questa rinascita sarà all’altezza del suo nome.