Fire Force: l’episodio 24 dell’anime rivela un inaspettato easter egg

La serie televisiva di Fire Force si sta avviando alla conclusione della terza e ultima stagione e il penultimo episodio ha rivelato un sorprendente collegamento diretto con Soul Eater, la precedente serie shonen del mangaka Atsushi Okubo. Infatti tutti gli appassionati hanno visto Shinra Kusakabe combattere per salvare il mondo da un altro Grande Cataclisma. Ma in vista del gran finale, l’umanità è stata completamente annientata e spazzata via dalla faccia della Terra.

La terza stagione di Fire Force è giunta al suo penultimo episodio e ha visto Shinra risorgere dalle profondità della disperazione per affrontare Haumea. Grazie allo sblocco di una nuovissima abilità, Shinra è diventato un dio capace di riscrivere la realtà e creare un mondo completamente nuovo che, dal punto di vista del design e quindi grafico, risulta incredibilmente familiare a Soul Eater.

Nell’episodio 24 della terza stagione di Fire Force, Shinra decide di unire la sua anima a quella di suo fratello Sho e al Doppelganger della loro madre, giunto ad Adolla per aiutarli. Si scopre che lei rappresenta la speranza del mondo, essendo il Doppelganger dell’Evangelista stesso, in contrapposizione alla disperazione di quest’ultimo. Riuniti tutti e tre, si fondono in un unico corpo attraverso la Risonanza dell’Anima, trasformandosi nel nuovo, selvaggio eroe divino, Shinra Bansho Man.

La Risonanza dell’Anima era una tecnica vista in Soul Eater che permetteva a un maestro e alla sua arma demoniaca di comunicare attraverso le loro anime e unire i loro poteri in modo pressoché identico. Ora Shinra sta usando proprio quell’abilità per ricreare il mondo dopo la sua distruzione. Dopo diversi tentativi e linee temporali, la visione finale del mondo su cui si concentra finisce per rispecchiare completamente Soul Eater. E con il teaser del gran finale dell’anime, ci sono ulteriori collegamenti diretti che sembrano indicare che Shinra abbia creato il mondo che i fan vedranno in Soul Eater decenni prima. Di seguito è possibile notare il confronto tra Soul Eater e Fire Force.

Fire Force ha già avuto alcuni riferimenti visivi a Soul Eater, come la rivelazione della stessa luna, ma i fan pensavano fosse solo un Easter Egg. Tuttavia il penultimo episodio fa un enorme passo avanti nel creare collegamenti diretti a Soul Eater con l’uso della tecnica della Risonanza dell’Anima. Andando oltre, nell’episodio si scopre anche che Excalibur di Arthur ha sviluppato un’anima al suo interno che ripete spesso la parola “Idiota” grazie alla loro connessione.

Queste rivelazioni continuano a suggerire in qualche modo che Fire Force fosse in realtà un prequel segreto della serie precedente di Okubo fin dall’inizio, visto che l’episodio 24 ha praticamente riportato l’universo di Soul Eater sul piccolo schermo dopo quasi vent’anni di assenza.