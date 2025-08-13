Il ritorno di Taizan5 con un nuovo manga

Taizan5, autore di Takopi’s Original Sin, è pronto a tornare con una nuova storia breve. L’opera, intitolata Fighting Girls, debutterà il 18 agosto sulla piattaforma digitale Jump+. Si tratta di un one-shot, quindi una storia autoconclusiva, che i fan potranno leggere in un’unica uscita.

Un autore che ha lasciato il segno

Con Takopi’s Original Sin, Taizan5 ha attirato l’attenzione del pubblico e della critica grazie a un racconto intenso e dai toni drammatici, capace di affrontare temi delicati in modo diretto e originale. Nonostante la breve durata, quel manga ha ottenuto un forte seguito, diventando un piccolo cult tra gli appassionati di Jump+. È quindi naturale che la notizia del suo ritorno abbia subito acceso l’interesse dei lettori.

Cosa aspettarsi da Fighting Girls

Al momento non sono stati diffusi molti dettagli sulla trama di Fighting Girls. Il titolo lascia intuire che la storia ruoterà attorno a protagoniste femminili forti e determinate, forse impegnate in scontri fisici o in sfide personali altrettanto intense. Considerando lo stile narrativo dell’autore, è probabile che dietro all’azione si nascondano anche riflessioni emotive e tematiche profonde.

Il ruolo di Jump+

Jump+, la piattaforma online di Shueisha, è ormai un punto di riferimento per opere innovative e fuori dagli schemi rispetto alla serializzazione tradizionale. Pubblicare Fighting Girls su questo canale permetterà a Taizan5 di raggiungere immediatamente un pubblico ampio, sia in Giappone che all’estero, grazie anche alle traduzioni ufficiali che spesso accompagnano le uscite più attese.

Un’attesa breve ma intensa

Con l’uscita fissata per il 18 agosto, i fan dovranno aspettare solo pochi giorni per scoprire cosa riserverà questa nuova storia. Che si tratti di un racconto d’azione puro o di un dramma travestito da avventura, Fighting Girls segnerà comunque il ritorno di una delle penne più interessanti del panorama manga recente. La curiosità è alta e le aspettative non sono da meno, segno che Taizan5 ha già conquistato un posto speciale nel cuore di molti lettori.