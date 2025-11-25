Edens Zero n. 30 arriva in Italia: Hiro Mashima ricorda Lucca Comics & Games

Il 25 novembre segna un appuntamento speciale per tutti i fan di Edens Zero: arriva in fumetteria, libreria, store online e in digitale il volume numero 30 della serie di Hiro Mashima. Questo nuovo numero non è come gli altri: oltre alle avventure dei nostri personaggi preferiti, contiene un pensiero speciale del maestro dedicato a un’esperienza che ha lasciato il segno, quella di Lucca Comics & Games 2023, quando Mashima è stato ospite della manifestazione italiana.

Per chi c’era, quei momenti rimangono impressi nella memoria: un autore di fama mondiale che cammina tra stand, fan e eventi, pronto a condividere il suo mondo con migliaia di appassionati. Ed è proprio questo ricordo a rendere il volume 30 un po’ più speciale del solito. Non solo per le pagine ricche di azione e colpi di scena, ma anche per il legame umano che emerge dalle parole dell’autore.

Le parole di Mashima sono state chiare e piene di entusiasmo: “Ho partecipato a un evento in Italia! Era da circa tre anni che non andavo all’estero per lavoro e mi sono divertito tantissimo. Si trattava di una manifestazione incredibile in cui la città di Lucca si trasforma nel palcoscenico di una miriade di eventi dedicati ad anime e manga, come un enorme festival diffuso. Lo penso ogni volta che vado a eventi simili, ma mi piacerebbe davvero tornarci!” Un piccolo racconto che ci fa sentire parte di quell’energia, di quell’atmosfera unica che solo un evento come Lucca Comics & Games sa regalare.

Per i fan di Mashima e di Edens Zero, il volume 30 non è solo un nuovo capitolo della saga, ma anche un ponte tra lettori e autore, un modo per rivivere l’emozione di quei giorni, per sentire la passione che unisce tutti coloro che amano manga, anime e cultura pop giapponese.

Un appuntamento imperdibile, quindi, per chi vuole continuare a seguire le avventure di Shiki, Rebecca, Weisz e tutti gli altri, e allo stesso tempo sentirsi più vicino a Hiro Mashima e alla sua esperienza italiana.