Dynit Manga: tutti gli annunci 2026 da Lucca Comics & Games – tra classici, romanticismo e mistero

Durante il Lucca Comics & Games 2025, Dynit Manga ha svelato le sue nuove uscite per il 2026, un mix di titoli che spaziano tra il romantico, lo storico e il misterioso, con firme di grande prestigio del panorama manga.

Si parte con Torikae Baya – Se solo potessi scambiarli! di Chiho Saito, autrice nota per Revolutionary Girl Utena. L’opera reinterpreta con eleganza e coraggio il classico racconto giapponese Torikaebaya Monogatari, dove una principessa mascolina e un principe effeminato decidono di scambiarsi i ruoli. Ambientato nel periodo Heian, il manga affronta con sensibilità i temi dell’identità e dell’inversione di genere, offrendo una riflessione moderna su una storia antica.

Il romanticismo scolastico torna con Honey Lemon Soda – Sparkling Love Story di Mayu Murata, una delle autrici shōjo più amate in Giappone. La storia di Hanaka, una ragazza timida che cerca di rinascere al liceo grazie all’incontro con un ragazzo dai capelli color limone, promette dolcezza, crescita personale e quella scintilla di speranza che solo le migliori love story sanno trasmettere.

A seguire, A Star Brighter Than the Sun di Kazune Kawahara, che racconta il risveglio dei sentimenti di Sae, una ragazza insicura che si ritrova faccia a faccia con il suo primo amore. Un racconto tenero e realistico sulle sfide dell’adolescenza e la scoperta di sé.

Non mancano i toni più misteriosi con The After-Dinner Mysteries di Aya Kawase, dove una detective e il suo brillante maggiordomo risolvono enigmi con eleganza e ironia.

Chiude gli annunci La Torre degli Spettri di Edogawa Ranpo e Hayao Miyazaki, un capolavoro tra mistero e poesia, arricchito da 16 tavole a colori firmate dal leggendario regista dello Studio Ghibli.

Dynit Manga si prepara così a un 2026 che profuma di emozioni forti, grandi autori e storie capaci di conquistare cuore e mente dei lettori. Un anno che si preannuncia ricco di novità per tutti gli amanti del manga, con titoli capaci di parlare a generazioni diverse.