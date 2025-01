Dynit annuncia una maratona de L’Attacco dei Giganti nei cinema italiani

Adler Entertainment in collaborazione con Dynit torna ad annunciare un altro appuntamento imperdibile, stavolta per i fan de L’Attacco dei Giganti. Infatti con l’etichetta I Love Japan, saranno disponibili nelle sale cinematografiche italiane i film L’Attacco dei Giganti – il film. Parte 1 – L’Arco e la Freccia Cremisi e Parte 2 – Le Ali della Libertà solo il 10, 11 e 12 febbraio in una speciale maratona.

E proprio come già riportato di recente da Dynit con il film Voglio Mangiare il tuo Pancreas, chi andrà a vedere L’Attacco dei Giganti al cinema avrà la possibilità di vincere un soggiorno studio a Tokyo con EF. Ci sarà infatti la possibilità di vincere un viaggio-studio in Giappone per chi acquisterà il biglietto per uno dei film di I Love Japan. Il concorso sarà valido dal 3 febbraio fino al 31 maggio. L’anime che ha conquistato il mondo torna ed è pronto a conquistare il cuore di tutti i fan, che avranno nuovamente l’occasione di vederlo sul grande schermo.

Nei cinema italiani arrivano i primi due film riassuntivi della famosissima serie anime: L’Arco e la Freccia Cremisi. Il primo comprende l’arco narrativo della caduta di Shiganshina e quello della battaglia di Trost; mentre il secondo si concentra sul protagonista Eren e il Corpo di Ricerca. Entrambi i film si potranno vedere in continuità, per un’immersione completa nel mondo dell’Attacco dei Giganti.

I due film, prodotti da Wit Studio in collaborazione con Production I.G, sono tratti dall’acclamato manga di Hajime Isayama e propongono scene aggiuntive rispetto agli episodi televisivi che hanno fatto la fortuna di questo titolo. La storia è ambientata nella città di Shiganshina, dove da oltre cento anni gli abitanti non possono uscire dalle sue altissime mura che la difendono da un pericolo senza nome. Le mura proteggono le persone dagli attacchi dei giganti, enormi creature umanoidi che divorano gli uomini senza un apparente motivo. Ma un giorno uno di essi riesce a aprire una breccia e semina morte e distruzione, uccidendo la madre di Eren. Da quel momento la vite del ragazzo sarà sconvolta e lentamente la verità verrà a galla.