Duolingo debutta con il suo primo anime originale: “The Final Test” arriva su YouTube

Duolingo, la famosissima app per imparare le lingue, stavolta ha deciso di sorprendere tutti in grande stile. A ottobre arriverà “The Final Test”, il primo anime originale firmato Duolingo, in uscita il 13 ottobre 2025 su YouTube. La serie sarà composta da cinque episodi interamente in giapponese, perfetta per chi vuole allenarsi ascoltando la lingua direttamente da un vero anime.

L’idea è geniale: unire lo studio al divertimento. Ogni episodio ti immerge nel mondo e nei suoni del Giappone, con dialoghi naturali, scene tipiche da anime e momenti che rendono l’apprendimento più spontaneo. È un modo diverso (e molto più piacevole) di mettere alla prova quello che hai imparato su Duolingo, senza la sensazione di “studiare”.

Tutti gli episodi saranno gratis su YouTube, con sottotitoli in diverse lingue, così chiunque potrà guardarli senza problemi: che tu stia iniziando ora a studiare giapponese o voglia solo fare un po’ di ascolto mentre ti godi un anime. Duolingo continua a trovare modi sempre nuovi per rendere lo studio meno pesante e più divertente, un mix perfetto tra imparare e intrattenersi.

Con “The Final Test”, l’obiettivo è semplice: farti usare davvero la lingua, senza esercizi o schede, ma attraverso una storia che ti immerge nel giapponese parlato. È un esperimento curioso e fresco, pensato per chi vuole imparare senza nemmeno accorgersene, dove la storia e la lingua si intrecciano per far divertire e imparare allo stesso tempo.

Che siate già studenti di giapponese su Duolingo o semplicemente curiosi di scoprire un progetto così particolare, “The Final Test” è un appuntamento da non perdere. E chissà, magari questo è solo l’inizio di un nuovo modo di imparare le lingue, con Duolingo pronto a conquistare anche il mondo dell’animazione.

Vedere un colosso come Duolingo entrare nel campo degli anime è la prova di quanto il confine tra studio e intrattenimento stia diventando sempre più sottile.