Dune Prophecy: la serie prequel arriva in home video

L’attesa è finita per i fan di Dune!

Warner Bros. Discovery Home Entertainment Italia, in collaborazione con HBO e Legendary Entertainment, annuncia l’uscita home video dell’attesissima serie drammatica HBO Original Dune Prophecy: La Prima Stagione Completa in formato 4K UHD (anche edizione Steelbook), Blu-ray e DVD.

Co-prodotta da HBO e Legendary Television, la serie prequel – il cui grande successo ha già garantito la produzione di una seconda stagione – porta sullo schermo un’epica avventura sci-fi in sei episodi, accompagnata da oltre un’ora di contenuti extra, tra cui 5 extended featurette e un’esclusiva featurette inedita disponibile solo su 4K UHD, Blu-ray e DVD.

Dune Prophecy: sinossi della serie

Tratta dall’universo creato dal celebre autore Frank Herbert, Dune Prophecy è ambientata 10.000 anni prima dell’ascesa di Paul Atreides e racconta la storia di due sorelle Harkonnen impegnate ad affrontare le potenti forze che minacciano il futuro dell’umanità gettando le basi per la nascita della leggendaria setta delle Bene Gesserit. Si ispira al romanzo Sisterhood of Dune, scritto da Brian Herbert e Kevin J. Anderson.

Il serial vanta un cast d’eccezione: Emily Watson, Olivia Williams, Travis Fimmel, Jodhi May, Mark Strong, Sarah-Sofie Boussnina, Josh Heuston, Chloe Lea, Jade Anouka, Faoileann Cunningham, Edward Davis, Aoife Hinds, Chris Mason, Shalom Brune-Franklin, Camilla Beeput, Jihae, Tabu, Charithra Chandran, Jessica Barden, Emma Canning, Yerin Ha e Barbara Marten.

Alison Schapker è showrunner e produttrice esecutiva. Diane Ademu-John ha co-sviluppato la serie ed è produttrice esecutiva. Anna Foerster ha prodotto e diretto diversi episodi, compreso il primo. Jordan Goldberg, Mark Tobey, John Cameron, Matthew King, Scott Z. Burns e Jon Spaihts sono i produttori esecutivi insieme all’autore bestseller del New York Times Brian Herbert, a Byron Merritt e Kim Herbert che sono i produttori esecutivi per conto della Frank Herbert Estate. Co-produttore Kevin J. Anderson, autore bestseller del New York Times.

La serie è una co-produzione di HBO e Legendary Television. Società che ha anche prodotto la saga cinematografica Dune di Denis Villeneuve, acclamata dalla critica e vincitrice di sei Premi Oscar per il primo capitolo.

Dune Prophecy: data e dettagli dell’uscita home video

Dune Prophecy: La Prima Stagione Completa sarà inoltre disponibile in versione digitale su Amazon Prime Video dal 13 marzo. In home video invece arriverà il 22 maggio 2025.

DETTAGLI SUL PRODOTTO:

DUNE: PROPHECY: La Prima Stagione Completa

Include tutti i 6 episodi della prima stagione e un’ora di contenuti bonus, tra cui 5 extended featurette e una featurette inedita esclusiva per 4K UHD, Blu-ray e DVD.

>Formato: 4K UHD, Blu-ray, DVD

Audio: Italiano, Inglese, Tedesco, Francese, Spagnolo

Sottotitoli: Inglese, Tedesco e Italiano anche per non udenti

Durata totale: 6 ore e 30 minuti (inclusi i contenuti extra)