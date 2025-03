Dragon Ball Z doveva avere un titolo differente in origine

Dragon Ball è tornato sul piccolo schermo quest’anno con Daima che si è recentemente concluso. Nonostante adesso il futuro di Dragon Ball rimanga un mistero, questo non impedisce all’idea geniale di Akira Toriyama di trovare nuovi modi per catturare l’attenzione. In una nuova intervista sulla scia dell’anniversario della scomparsa di Toriyama, i produttori dell’anime hanno rivelato che la serie più grande del franchise, Dragon Ball Z, doveva essere intitolata in modo diverso.

Hanno partecipato alla recente intervista i produttori di Dragon Ball Z, Kozo Morishita e Kenji Shimizu. Il titolo del franchise è subito diventato uno dei più riconoscibili nel mondo degli anime e i produttori hanno confermato di aver avuto difficoltà a decidere come chiamare il sequel di Dragon Ball. Come confermano i produttori, il titolo originale sarebbe stato Dragon Ball: Gohan’s Great Adventure. Shimizu ha confermato come segue: “In origine, lo chiamavamo Gohan’s Great Adventure“. Questo sarebbe stato il titolo se Akira Toriyama in persona non fosse intervenuto e avesse corretto non solo il titolo ma anche il protagonista della serie.

Shimizu ha affermato che Toriyama ha informato i produttori che Gohan non era la star di “Z”, ma Goku avrebbe ripreso il comando come aveva fatto nella serie originale. “Toriyama ha detto che il protagonista è davvero Goku. Poi abbiamo chiesto ‘È così? Allora cosa dovremmo fare con il titolo?’ e lui ha risposto, ‘Non sarebbe bello anche solo con una Z?’ ‘E con questo, è stato deciso“.

Successivamente agli eventi della serie Z, Toriyama è tornato al franchise introducendo il Dio della distruzione, Beerus e Whis. E la serie è stata pubblicata con il titolo di Super. Mentre Super deve ancora confermare quando tornerà sul piccolo schermo, sarà interessante vedere se riceverà un nuovo titolo per documentare gli archi Moro e Granolah Il Sopravvissuto.

All’inizio di quest’anno, Super ha fatto il suo ritorno dopo la tragica scomparsa di Akira Toriyama concentrandosi su una storia passata di Goten e Trunks che proteggono la città nei panni di supereroi come Gohan. Originariamente scritto da Toriyama prima della sua scomparsa, Toyotaro ha nuovamente dato vita alla sceneggiatura che ha dato spazio ai figi di Goku e Vegeta.

Fonte – Comicbook