Dragon Ball Z arriva per la prima volta in Blu-ray con Dynit

Dragon Ball ha conquistato tantissimi appassionati in tutto il mondo e nonostante il famoso manga scritto e disegnato dall’iconico Akira Toriyama abbia debuttato nel 1984, la serie rimane un punto di riferimento fisso per appassionati e giovani aspiranti mangaka. Non a caso grandi serie manga come One Piece, Bleach e via discorrendo nascono da una forte influenza delle opere di Toriyama, tra cui Dragon Ball. In Italia le avventure di Goku hanno appassionato bambini e ragazzi che tutt’ora seguono gli ultimi progetti della serie con passione.

Nonostante le saghe principali della serie come quella dei Saiyan, di Freezer, di Cell e di Majin Bu siano note tra i fan, non ci si stanca mai di riguardarle. E le case editrici italiane continuano a riproporle attraverso novità speciali. Ed è proprio quello che ha annunciato recentemente Dynit, in quanto proporrà a tutti i fan della serie shonen tutte le avventure dei Guerrieri Z per la prima volta in Blu-Ray. Si tratterà di un’edizione completa senza censura e con sottotitoli italiani fedeli alla versione giapponese.

Gli episodi 01 – 138 saranno contenuti in 21 Blu-Ray e per gli appassionati ci saranno due opzioni di acquisto. La prima riguarda 7 cofanetti blu-ray in uscita mensile a partire da fine Giugno e di seguito è possibile dare un’occhiata al packaging dei cofanetti.

Dragon Ball Z BOX #01 Eps.01~20

Dragon Ball Z BOX #02

Dragon Ball Z BOX #03

Dragon Ball Z BOX #04

Dragon Ball Z BOX #05

Dragon Ball Z BOX #06

Dragon Ball Z BOX #07

La seconda opzione invece prevede tutti i sette cofanetti raccolti subito in un cofanetto unico da collezione con apertura frontale magnetica. In questo caso si tratterà di un’edizione limitata e numerata. Coloro che decideranno di acquistare tutti i sette cofanetti potranno godere dei cofanetti extra che comprenderanno un set di 10 carte + 1 speciale.

Seguendo questo link è possibile prenotare i lcofanetto in edizione limitata. La chiusura degli ordini sarà il 25 aprile quindi l’ideale sarebbe affrettarsi in quanto la tiratura di stampa sarà tarata sulla base degli ordini ricevuti.

Recentemente il franchise è tornato con un nuovo progetto anime intitolato Daima, nonché l’ultimo progetto del sensei Akira Toriyama, in occasione dei 40 anni dal debutto del manga su Weekly Shonen Jump di Shueisha.