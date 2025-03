Dragon Ball: un animatore apre a un possibile reboot?

Dopo la conclusione di Dragon Ball Daima, i fan si chiedono cosa riserverà il futuro ai Guerrieri Z. Dragon Ball Super ha pubblicato il suo primo nuovo capitolo all’inizio di quest’anno, ma il manga deve ancora annunciare quando arriveranno le nuove puntate, per non parlare di un possibile ritorno dell’anime. In una recente intervista, l’animatore di Daima, Katsuyoshi Nakatsuru, ha riflettuto sull’arrivo di questa sorprendente serie sequel. Durante l’intervista, Nakatsuru ha anche riflettuto sull’idea di realizzare un remake di Dragon Ball.

Nella recente intervista, Katsuyoshi ha detto quanto segue circa un eventuale remake della serie shonen: “Se potessi dare un contributo ed essere utile in qualche modo, mi piacerebbe, ma se dovessimo ricominciare dal manga di Dragon Ball, forse i più giovani vorrebbero riadattarlo completamente. Ciò probabilmente offrirebbe nuove possibilità.I n ogni caso, l’opera originale esiste e da lì ci sono diversi modi per creare una nuova serie. Dal momento che penso che un giorno accadrà, penso anche che non sia così importante se partecipo o meno“.

“Forse ciò che conta di più è che tutti possano godersi il franchise il più a lungo possibile. E forse, in questo modo, alcuni saranno ispirati dal lavoro di Toriyama-sensei e potremmo vedere una creazione che vads oltre persino l’immaginazione di Toriyama“.

All’inizio di quest’anno, è stato rilasciato il ventesimo episodio di Daima, che vede i Guerrieri Z tornare di nuovo adulti e lasciare il Reame dei Demoni. Poiché questa serie è stata creata grazie alla forte influenza e contributo del defunto Akira Toriyama, le possibilità di una seconda stagione sembrano improbabili a questo punto.

Tuttavia, con i molti nuovi personaggi e trasformazioni introdotti in Dragon Ball Daima, come il nuovo Super Saiyan 4 di Goku e il Super Saiyan 3 di Vegeta, sembra probabile che alcuni di questi di rivedranno nel futuro di Dragon Ball Super. L’idea che Goku non tornerà mai più al Super Saiyan 4 ha senso visto che ha raggiunto livelli più potenti di quello, ma non è certo. Goku ha rivelato di poter accedere a questa trasformazione a piacimento quindi i fan devono incrociare le dita affinché questa forma ritorni il prima possibile.

Fonte – Comicbook