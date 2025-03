Dragon Ball Super svela chi sono i veri eroi del mondo (non quelli che pensate)

All’interno del capitolo 104 di Dragon Ball Super, il focus si sposta per un attimo dai grandi scontri classici del franchise a uno Slice of Life sorprendente: chi sono davvero gli eroi per la gente comune che popola il mondo creato da Akira Toriyama? La risposa è semplice ma bizzarra, anche perché di certo non è Goku, Vegeta e via discorrendo.

Attraverso gli occhi di Trunks, i lettori vengono accompagnati in un Museo dedicato agli “eroi dell’umanità”, una sorta di “via celebrativa” comprensiva di statue imponenti e celebrazioni inaudite, che non vedono al centro i Saiyan. In prima linea vediamo Olibu, un personaggio semi-dimenticato ma presente fortemente nella Lore di Dragon Ball, diventato una sorta di eroe mitiche con alle spalle delle imprese degne di un eroe greco.

Dragon Ball Super e il concetto di “eroe”

Andando avanti nella stanza, ci si trova davanti a statue di guerrieri mascherati e anonimi mai riconosciuti come protettori dell’umanità: tra queste il Maestro Mutaito. L’uomo capace di sigillare il Grand Demone Piccolo e mentore di Muten. Quest’ultimo viene ricordato non per fama o ricchezza, ma per il sacrificio.

Una delle statue più grandi e importanti è senza dubbio dedicata a Mr.Satan, da sempre idolo dell’umanità, dopo avergli assegnato la vittoria nella battaglia contro Cell, come ben sappiamo sconfitto da Gohan: anch’esso presente sotto forma di Great Saiyaman, il supereroe mascherato capace di difendere la Terra da tantissime minacce.

Infine, una statua senza volto con un punto interrogativo vestita con un’uniforme arancione e capelli che non lasciano dubbi ai lettori: è Goku, anche se per il Mondo è solamente un guerriero, un volto senz’anima ancora non riconosciuto, nonostante, come ben sappiamo, è stato sempre lui a salvare il Pianeta dalle minacce, compresa quella di Cell attribuita come anticipato ad altri combattenti.

