Dragon Ball Super prepara il ritorno del manga con la prima immagine ufficiale

Il manga di Dragon Ball Super tornerà con una nuova storia dopo una pausa di quasi un anno, e i fan possono dare un’occhiata a un nuovo sketch che anticipa cosa aspettarsi dal suo attesissimo ritorno. Il manga di Dragon Ball Super ha concluso l’adattamento dell’arco narrativo di Dragon Ball Super: Super Hero con il capitolo 103 della serie.

In seguito si è preso una pausa in seguito alla tragica scomparsa dell’amato Akira Toriyama. Ciò ha lasciato incerto il futuro di Dragon Ball Super, e i fan hanno atteso pazientemente il ritorno del manga da allora. Fortunatamente, quell’attesa finirà molto presto.

Super ha concluso il 2024 senza nuovi aggiornamenti del manga, ma fortunatamente non sarà così per il 2025. È stato annunciato che Dragon Ball Super tornerà con una nuovissima storia di Toyotaro entro la fine del mese. Questa nuova storia si concentrerà maggiormente sulle avventure da supereroi di Trunks e Goten che i fan hanno potuto vedere con l’arco narrativo adattato di Super Hero e verrà ufficialmente lanciata con la rivista V-Jump di Shueisha il 20 febbraio. Di seguito è possibile guardare la prima illustrazione del ritorno di Super.

Con la prima bozza condivisa sul sito Web ufficiale del franchise, Super anticipa come Goten e Trunks siano stati ispirati dall’eroe locale Clean God per poi diventare i supereroi che i fan hanno potuto vedere nell’arco narrativo di Super Hero. Ma per quanto durerà questa nuova storia o se porterà o meno ad altre storie, deve ancora essere chiarito al momento di questa pubblicazione.

Dragon Ball Super affronta un futuro incerto senza Akira Toriyama. Questo è un caso molto diverso anche rispetto all’anime in corso di Dragon Ball Daima. Dragon Ball Super non solo fornirà contenuti che si svolgono dopo le storie finali supervisionate dallo stesso Toriyama, ma tutte le storie future saranno trattate come parti ufficiali della cronologia complessiva della storia di Dragon Ball in futuro. Quindi non è qualcosa che può essere affrontato alla leggera e probabilmente richiederà un approccio cauto.

Questo è sicuramente un gradito ritorno per la serie Super poiché il manga è stato in pausa per quasi un anno, ma è qui che inizia a diventare un po’ traballante. Questa nuovissima storia potrebbe essere solo il modo di Toyotaro e Shueisha di testare come può apparire questa serie senza l’influenza diretta di Toriyama. E sarà probabilmente uno dei fattori decisivi per decidere se il manga continuerà o meno con nuove storie da qui in poi.

Il manga disegnato da Toyotaro ha ancora un importante cliffhanger da risolvere poiché Freezer è attualmente il guerriero più forte nell’Universo 7 dopo gli eventi dell’arco di Granolah e sarà probabilmente il volto del prossimo grande arco narrativo che seguirà.

Fonte – Comicbook