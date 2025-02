Dragon Ball: perché Daima è ambientato dopo Dragon Ball Z?

Dragon Ball Daima è ambientato non molto tempo dopo gli eventi dell’arco di Majin Buu, e il produttore ha spiegato perché è stato specificamente ambientato in questo punto della linea temporale. Daima ha visto Goku e il Supremo Kaiohshin coinvolti in una nuovissima avventura attraverso il Reame dei Demoni per la prima volta nel franchise. Ma il suo posto nella linea temporale complessiva ha fatto sì che tutto ciò che accade qui non avrà un impatto eccessivo su ciò che è accaduto prima o dopo. Ma questa è stata in realtà una scelta fatta dallo stesso Akira Toriyama.

Mentre Daima si prepara a concludersi entro la fine del mese, il produttore della serie Akio Iyoku ha parlato della sua produzione in un’intervista con Mantan Web in Giappone. Quando gli hanno chiesto perché questo nuovo anime fosse ambientato dopo gli eventi dell’arco di Majin Buu, Iyoku ha spiegato che questa è stata una decisione presa da Toriyama quando ha creato la storia. Il principio centrale dietro questa mossa era mostrare quanto tutto sia realmente connesso nel franchise di Dragon Ball.

“Toriyama ha scritto personalmente la storia, ed è direttamente collegata alla saga di Majin Bu. Volevamo evidenziare come tutto fosse interconnesso. Non stiamo forzando nuove idee nella storia; stiamo scoprendo elementi che erano già presenti nel mondo di Dragon Ball“. Ma questa decisione è stata presa anche con l’idea che questo nuovo progetto avrebbe colpito un vasto pubblico. È qualcosa che Iyoku e il resto del team non erano sicuri di come sarebbe stato ricevuto.

“Non eravamo sicuri di come sarebbe stato ricevuto, ma volevamo raggiungere un pubblico globale. In alcune regioni, Dragon Ball è visto alla pari dei drammi televisivi live-action, quindi dobbiamo considerare come posizionarlo strategicamente. Non è solo un anime, è un fenomeno culturale globale“. Anche il coinvolgimento di Toriyama in tutto questo è stato una sorpresa, poiché il team aveva intenzione di affrontare questo progetto al di fuori dei film.

Il fatto che Daima sia così saldamente inserito nella cronologia di Dragon Ball solleva interrogativi su cosa potrebbe succedere dopo la fine dell’anime. La serie si concluderà con l’episodio 20 il 28 febbraio in Giappone e c’è la possibilità che finisca senza grandi ripercussioni su cosa potrebbe succedere dopo. Gli eventi di questa serie purtroppo non vengono mai menzionati in Dragon Ball Super, quindi sarà abbastanza autoconclusivo.

Ma se c’è un momento per dare una scossa importante, è proprio durante il finale della serie. Goku e gli altri stanno attualmente affrontando il nuovo potere del Re Supremo dei Demoni, Gomah. E anche se non viene mai menzionato in seguito, c’è ancora la possibilità che l’anime possa avere delle grandi sorprese prima che tutto giunga alla fine.

Fonte – Comicbook