Dragon Ball: monete ufficiali per il 40° anniversario

In occasione del 40° anniversario, Dragon Ball porta a casa un regalo speciale per i fan: la Japan Mint ha presentato due set di monete commemorative ufficiali dedicate alla serie. Un’uscita limitata che unisce il mondo del collezionismo a quello del manga più amato di sempre. È un modo davvero particolare per festeggiare un’opera che ha lasciato il segno nella storia della cultura pop.

La notizia ha fatto subito il giro tra i fan, perché non parliamo di gadget qualsiasi: sono monete giapponesi vere e proprie, presentate in cofanetti curati nei dettagli e accompagnate da una medaglia dedicata all’anniversario. Sono pensate per durare nel tempo, e per chi riuscirà a prenotarle diventeranno un ricordo prezioso, con quel mix di valore affettivo e collezionistico che solo Dragon Ball sa dare.

I set disponibili saranno due. Il primo set punta agli appassionati più seri: il Premium Proof Coin Set, limitato a 25.000 copie. Costa 16.500 yen (circa 110 euro) e comprende sei monete giapponesi da 1 a 500 yen in versione lucida da collezione, insieme a una medaglia in argento con finitura cangiante che ricorda l’energia di un Kamehameha. Un oggetto di pregio, perfetto da esporre in bacheca.

Il secondo è lo Standard Coin Set, molto più accessibile: 60.000 unità al prezzo di 3.100 yen (poco più di 20 euro). Anche qui ci sono le sei monete, ma la medaglia è in bronzo, comunque arricchita da incisioni dedicate al 40° anniversario. Una soluzione ideale per chi vuole un ricordo ufficiale senza spendere troppo.

Le prenotazioni resteranno aperte dal 5 al 25 settembre 2025 sullo shop online della Japan Mint. Viste le tirature, c’è da aspettarsi una corsa ai preordini sia in Giappone che all’estero.

Con Dragon Ball che continua a emozionare generazioni grazie a nuove serie come Daima e a iniziative celebrative di ogni tipo, queste monete arrivano come un omaggio perfetto: un piccolo pezzo di metallo capace di racchiudere quarant’anni di storia, energia e nostalgia.