Dragon Ball: che fine ha fatto Lunch?

Dopo la conclusione della serializzazione di Dragon Ball Z, il franchise ha proseguito la storia dei Guerrieri Z con il discusso manga Dragon Ball Super. Nonostante le recenti trame abbiano introdotto alcune importanti nuove trasformazioni per i Guerrieri Z, questo non ha significato che ogni personaggio finito in secondo piano abbia ricevuto importanza. Ancora oggi, molti fan si chiedono quale sia stato il destino di un personaggio che da tempo manca nella vita Goku e degli altri guerrieri.

Il personaggio in questione è Launch ( che ha avuto diversi nomi nella versione italiana tra cui Laura), la cui caratteristica bizzarra è quella di passare da una persona dolce e premurosa a un vero e proprio pericolo pubblico attraverso un semplice starnuto. Pur non avendo le abilità dei Guerrieri Z, Launch ha lasciato il segno ma in seguito è letteralmente scomparsa dai radar.

La doppiatrice giapponese del personaggio, Mami Koyama, ha recentemente confermato che, non potendo più doppiare il personaggio a causa dei viaggi all’estero, si sarebbe confrontata con Akira Toriyama. Durante la discussione, Koyama ha chiesto a Toriyama se potesse smettere di includere Launch nella storia, e sembra che il mangaka abbia preso sul serio le sue parole.

Nel corso degli anni della serializzazione di Dragon Ball, i cosiddetti terrestri hanno da subito avuto difficoltà a tenere il passo con personaggi del calibro di Goku e altri alieni. Fortunatamente, personaggi come Crilin, Tenshinhan e gli altri combattenti terrestri, hanno avuto spazione anche in Dragon Ball Super. Infatti, anche i terrestri dell’Universo Sette hanno avuto modo di partecipare al Torneo del Potere.

Prendendo un considerazione l’arco narrativo di Moro, anche in questo caso i personaggi umani del franchise shonen hanno svolto un ruolo importante. Dato che il malvagio stregone scatena una schiera costante di seguaci sul pianeta Terra, personaggi come Yamcha e Jiaozi sono tornati sotto i riflettori. Per quanto riguarda il manga di Super, al momento Toei Animation non ha ancora confermato quando poterci aspettare il ritorno di nuovi capitoli.

E di certo non sarà questo l’anno in cui potersi aspettare il ritorno di Goku, dato che un recente aggiornamento ha rivelato che la storia cartacea non tornerà nel 2025.