Dragon Ball lancia il primo sondaggio globale sui personaggi: parte “DRAGON BALL THE ONE”

Il 20 novembre, nel giorno dell’anniversario della prima pubblicazione di Dragon Ball nel 1984, è arrivato il primo sondaggio mondiale ufficiale dedicato ai personaggi della serie. Si chiama “DRAGON BALL THE ONE” e, per la prima volta, mette davvero tutti sullo stesso ring: ben 212 personaggi pronti a contendersi il titolo di preferito assoluto dai fan di tutto il mondo.

Il funzionamento è semplice, ma allo stesso tempo super divertente perché il sondaggio è costruito come una sorta di torneo a eliminazione. Si parte con tutti i personaggi insieme e, man mano che si procede tra le varie fasi, il numero si riduce. Solo i più votati resistono fino allo step successivo. E se qualcuno cade troppo presto? C’è anche il “ripescaggio”: dopo ogni fase, su X si terrà un mini-duello che permetterà a un personaggio eliminato di tornare in gara. Una scelta che rende tutto ancora più imprevedibile e adrenalinico.

L’ultima tappa, quella decisiva, vedrà sfidarsi i top 21. Il voting del Final Stage aprirà il 17 dicembre a mezzogiorno e si chiuderà il 24 dicembre alle 23:59, praticamente un regalo di Natale anticipato per i fan più appassionati. Il risultato finale verrà svelato con un grande annuncio ufficiale il 24 gennaio 2026, durante una live dedicata sul canale YouTube di Dragon Ball.

La parte più bella è che il sondaggio è davvero globale: chiunque può partecipare, da qualsiasi parte del mondo, votando una volta al giorno dal sito ufficiale. Non è limitato all’arcipelago giapponese, ma aperto all’intera community internazionale, un modo perfetto per far sentire la voce dei fan che seguono la serie da decenni o che l’hanno scoperta solo di recente.

È un’iniziativa che celebra la storia del franchise ma allo stesso tempo guarda al presente, coinvolgendo milioni di persone in un unico, enorme evento. Insomma, è il momento ideale per sostenere il proprio personaggio del cuore. E con 212 scelte, trovare il “the one” non sarà semplice, ma sicuramente sarà divertente.