Dragon Ball: il produttore svela l'”ingrediente segreto” del franchise

Il franchise di Dragon Ball ha assistito a una sorta di rinascita negli ultimi anni sia con il film Super Hero che con l’arrivo di Dragon Ball Daima. Di recente, Super ha pubblicato un nuovo capitolo del manga che segue Goten e Trunks nella loro attuale missione di combattenti del crimine. Il produttore Akio Iyoku ha preso parte a un’intervista che non solo ha smascherato come Dragon Ball Daima fosse un’ode a Dragon Ball GT, ma la mente creativa ha rivelato quelli che ritiene siano i maggiori punti di forza di ciò che rende il franchise shonen di Toriyama così efficace.

In una recente intervista, Iyoku ha spiegato perché i Guerrieri Z sono ancora presenti dopo tutti questi anni dicendo: “L’azione è il punto di forza di Dragon Ball, quindi Toei Animation ha un vantaggio in quell’area. È difficile chiedere loro all’improvviso di fare scene d’azione. Le scene d’azione, incluso il modo in cui sono dirette, sembrano essere arti tradizionali, ma sono in continua evoluzione. Toei vuole fare sempre di più per creare scene d’azione senza pari e che non si possano trovare in altre opere. Sorprendentemente, non ci sono molte altre serie in cui i personaggi volano liberamente in aria. Combattere in aria è difficile da esprimere e potrebbe essere difficile da realizzare. Quasi tutti i personaggi di altre serie eseguono tecniche incredibili stando a terra. Tutti i personaggi di Dragon Ball volano, quindi penso che sia un grande punto di forza“.

Iyoku è entrato nei dettagli riguardo alla continua popolarità di Dragon Ball, prendendo Daima come esempio: “Il mondo dei demoni di Daima è un esempio, ma è tutto un mondo fantasy. Anche se si chiama Terra. In altre opere, ci sono aspetti che sono molto vicini alla realtà, ma Dragon Ball crea un mondo completamente di fantasia. Ho pensato che fosse incredibile anche questa volta quando ho sentito parlare del Mondo dei Demoni“.

Il produttore ha continuato, “Ci sono personaggi umani, ci sono diversi terrestri e il resto quasi tutti alieni. Quindi quello che succede è che i loro pensieri e principi di azione non sono gli stessi che pensiamo noi. Quindi questo suscita diverse emozioni. Penso che sia incredibile che tutto sia fatto correttamente, che sia veramente realizzato ed è proprio l’elemento che affascina tutti così tanto. Non ci sono molti mondi creati interamente sulla base dell’immaginazione. Anche nell’intrattenimento in generale. È più facile capire se hai qualcosa come base, quindi lo prepari come ambientazione“.

Fonte – Comicbook