Dragon Ball Daima svela la scena più divertente tra Bulma e Vegeta

Quando si parla di coppie affiatate nella storia di Dragon Ball, Vegeta e Bulma sono senza ombra di dubbio in cima alla classifica. Mentre coppie come Goku e Chichi, C-18 e Crillin e Gohan e Videl sono tra le più importanti, il principe dei Saiyan e il CEO della Capsule Corps hanno avuto un impatto notevole sul franchise shonen come nessuna delle altre coppie menzionate. Con l’ultimo episodio di Dragon Ball Daima, il principe dei Saiyan ha la possibilità di mettere alla prova la sua forza contro il Signore dei Demoni Gomah. Tuttavia, così facendo, si ritrova a fronteggiare in poco tempo un ricatto assolutamente esilarante dalla sua compagna Bulma. Anche con il Super Saiyan 3 a sua disposizione, Vegeta non si aspettava l’ultimo stratagemma di Bulma.

Il penultimo episodio di Dragon Ball Esima ha fatto ciò che molti fan aspettavano, ovvero far tornare tutti i Guerrieri Z di nuovo adulti. Mentre Glorio era avvolto intorno a tanto mistero riguardo le sue alleanze, l’ex dipendente di Anisu ha espresso il desiderio convle Sfere del Drago del Regno dei Demoni per annullare il desiderio di Gomah e Degetsu. Sfruttando il loro ritorno, Vegeta affronta immediatamente l’attuale Signore dei Demoni e diventa Super Saiyan 3 da adulto per la prima volta nella serie.

Rendendosi conto che Vegeta non stava esattamente ottenendo una facile vittoria contro Gomah, i Guerrieri Z in disparte cercano di pensare a un modo per convincere il Principe dei Saiyan a fare marcia indietro. Con il Supremo Kaiohshin che afferma che Vegeta molto probabilmente sarebbe morto piuttosto che rinunciare alla lotta, Bulma gioca la sua carta vincente. In uno sviluppo scioccante, il capo della Capsule Corporation rivela un vantaggio della loro relazione di cui Goku e glr altri non erano a conoscenza.

Bulma urla a Vegeta che se non si fosse fatto da parte lasciando il posto a Goku e Piccolo contro Gomah, non gli avrebbe mai più permesso di fare il bagno con lei. Questa minaccia fa immediatamente indietreggiare il Principe di tutti i Saiyan, lasciando che Goku guidi la carica in un piano con Piccolo. Trasformandosi in un Super Saiyan 4, Goku spera di distrarre abbastanza a lungo da permettere al suo amico Namecciano di staccare il Terzo Occhio Malvagio dalla fronte di Gomah.

Manca un episodio alla fine della stagione iniziale di Dragon Ball Daima, lasciando molti fan degli anime a chiedersi come si concluderanno le numerose trame del Reame dei Demoni. Al momento in cui scrivo, Daima non è stato confermato per una seconda stagione e non sono stati confermati nuovi progetti anime nell’universo shonen. Molti fan aspettano con ansia di vedere se gli archi di Dragon Ball Super come l’arco di Moro e l’arco di Granolah saranno animati e certamente incrociamo le dita affinché queste trame siano in arrivo sullo schermo.

Fonte – Comicbook