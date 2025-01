Dragon Ball Daima dimostra perché Vegeta è il miglior marito della serie

Dragon Ball Daima ha dimostrato a tutti i fan perché Vegeta è il miglior marito del franchise, dato che lui e Bulma hanno uno dei legami più forti nel nuovo anime. Dragon Ball ha costruito la relazione tra Vegeta e Bulma per molto tempo. Da quando è stato rivelato che avrebbero avuto un figlio nel futuro durante la Saga degli Androidi, Vegeta e Bulma non si sono mai separati. Infatti i fan hanno visto quanto sia devoto come marito e padre Vegeta, a differenza del suo rivale, Goku.

Questa dinamica si è ripetuta anche in Daima, dove Vegeta e Bulma si sono avventurati insieme nel Reame dei Demoni. L’episodio più recente ha mostrato molto di più del loro legame inespresso come marito e moglie. Infatti Bulma è pienamente convinta che Vegeta l’aiuterà a salvarla quando il loro piano inizia ad andare a pezzi nel Primo Mondo dei Demoni. E questo è solo l’ultimo esempio di quanta fiducia i due abbiano l’uno nell’altro.

L’episodio 14 di Dragon Ball Daima vede Goku e gli altri cercare di raggiungere il Primo Mondo dei Demoni, solo per scoprire che Gomah ha disattivato il servizio Warp Fish. Dopo che Neva ha rivelato la sua capacità di rimuovere l’incantesimo che teneva separati i mondi, Glorio aveva condotto la loro nave attraverso il cancello del Primo Mondo dei Demoni. E ben presto si scopre che la loro nave non sarebbe andata molto oltre, costringendo i Gurrieri Z ad abbandonarla.

Bulma si è resa conto di essere l’unica del team a non saper volare e, sebbene Hybis rifiuti in modo esilarante di portarla in braccio, Vegeta ha chiarito che aveva avuto intenzione di portarla con sé per tutto il tempo. Ma Bulma non ha mai messo in dubbio questo. È solo uno dei momenti che abbiamo visto in Dragon Ball Daima, come quando Vegeta si è mosso rapidamente per proteggerla quando Glorio è arrivato per la prima volta sulla Terra. I due sono così vicini che si spostano rapidamente per coprirsi a vicenda e sanno praticamente cosa sta pensando l’altro.

Bulma e Vegeta si distinguono come la coppia più importante di Dragon Ball perché non solo i due interpretano ruoli chiave in molti degli archi narrativi del franchise, ma è chiaro che tra i due ci sia una connessione solida. L’esempio più importante è stato quando Vegeta si è trasformato in Super Saiyan 3 per la prima volta nella serie.

Quando Vegeta usa questa nuova forma sorprende Goku e gli altri, ma Bulma lo sapeva già. Infatti Vegeta si era allenato in segreto, e lei era orgogliosa di vedere questa trasformazione in azione.

