Dragon Ball Daima: quale aspetto è stato trascurato dalla serie?

Dragon Ball Daima è terminato dopo aver pubblicato il suo ventesimo e ultimo episodio. La serie ha lasciato i fan senza parole quando ha rivelato trasformazioni non tanto nuove ma diventate canoniche, come il Super Saiyan 4 di Goku e mostrato il Super Saiyan 3 di Vegeta. Tuttavia l’aspetto che tutti si aspettavano ma che non si è mostrato è stata la fusione. Daima non ha sfruttato qualcosa che sarebbe stato speciale.

Daima ha introdotto i Join Bugs che Goku e Kaioshin il Supremo hanno trovato in un negozio del Reame dei Demoni. I Guerrieri Z hanno anche trovato e mangiato i Medi Bug, ovvero insetti con proprietà simili a quelle dei fagioli Senzu. Sfortunatamente, i Join Bug non sono mai stati utilizzati e avrebbero potuto dare al franchise un modo nuovo per i guerrieri Z di fondersi. Non aver sfruttato questi frutti, peraltro introdotti, ha portato non sfruttare l’opportunità di introdurre nuove fusioni.

Per molto tempo, Goku e Vegeta sono stati il ​​punto di riferimento delle fusioni di Dragon Ball, oltre a Goten e Trunks che si sono uniti tramite la danza della fusione. In ogni caso si trattava sempre di due Saiyan e in Daima sarebbe stato interessante vedere ad esempio Piccolo fondersi potenzialmente con uno dei Guerrieri presenti.

Anche vedere Glorio fondersi con Goku avrebbe reso la scena interessante, in controtendenza rispetto alle solite fusioni di Vegito e/o Gogeta. Ironicamente, i Join Bugs potrebbero persino aver dato vita a una nuova fusione tra gli stessi Goku e Vegeta, creando un guerriero con un nuovo aspetto e un nuovo nome.

Altri progetti come Dragon Ball Heroes hanno dato vita a nuove fusioni inaspettate che non sono mai arrivate nella linea temporale canonica. Il cabinato arcade trasformato in adattamento anime vedeva Gohan fondersi con Trunks, Trunks fondersi con Vegeta e molti altri che entravano in scena per la prima volta. Con Dragon Ball destinato a continuare potenzialmente per decenni, è ancora possibile che i fan vedranno fusioni che vanno contro la tendenza di ciò che è venuto prima.

Fonte – Comicbook