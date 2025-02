Dragon Ball: perché Vegeta non ha mai usato il Super Saiyan 3?

Dragon Ball ha sorpreso i fan con il debutto del Super Saiyan 3 di Vegeta e il penultimo episodio offre un’ottima ragione per cui i fan non lo hanno mai visto questa forma nei combattimenti visti in Dragon Ball Super. Daima si trova in una strana situazione per la cronologia di Dragon Ball poiché si svolge non molto tempo dopo gli eventi dell’arco di Majin Bu, ma prima dell’arrivo di Beerus e Whis nell’arco della Battaglia degli Dei. Ciò significa che tutto quello presente in Daima non di vedrà in seguito.

Daima ha aggirato questo problema, tuttavia, colmando alcune delle lacune su cui i fan si erano interrogati. Sembrava che Vegeta avesse semplicemente saltato il Super Saiyan 3 portandosi direttamente alle nuove forme divine viste in Super, ma Vegeta si segretamente allenato fino a raggiungere questa trasformazione. L’anime fornisce anche una spiegazione del perché non la vediamo in scena, È semplicemente una forma troppo inefficiente.

L’episodio 19 di Dragon Ball Daima rivela che il desiderio di Glorio era di far tornare adulti Goku e gli altri. Con Vegeta che affronta la fase successiva della lotta contro Gomah, i fan hanno anche potuto vedere il pieno potenziale del suo Super Saiyan 3. Mentre è chiaro che questa forma ha un sacco di potere distruttivo e che sta combattendo abbastanza facilmente contro Gomah, questa forma però è molto più una questione di estetica invece che essere veramente funzionale per i Saiyan stessi. È lo stesso problema che ha avuto Goku.

Il Super Saiyan 3 Vegeta ha un sacco di potenza, ma non è una forma che può mantenere a lungo, in quanto gli prosciuga più resistenza rispetto alle altre trasformazioni. Ecco perché Vegeta alla fine usa di default il Super Saiyan 2 nei combattimenti futuri, poiché Super Saiyan 3 non è davvero molto pratico per un vero combattimento. La dinamica è simile al “Super Vegeta” dell’arco di Cell.

Dopo aver visto quanto fosse inefficiente questo livello, Vegeta ha deciso di affrontare altre trasformazioni. È un ulteriore punto di forza di quanto sia diverso come combattente da Goku. Valuta cose diverse quando si tratta di combattimento ed è il motivo per cui alla fine raggiunge le successive trasformazioni che si vedono in Dragon Ball Super.

Fonte – Comicbook