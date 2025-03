Dragon Ball Daima: il finale svela una somiglianza tra Trunks e Vegeta

L’ultimo lavoro di Akira Toriyama, Dragon Ball Daima, si è concluso più o meno nello stesso periodo del suo primo anniversario dalla morte. Toriyama ha lavorato alla storia e al character design prima di supervisionare la produzione dell’anime. Inutile dire che lo show è stato ben accolto dai fan. La serie segue Goku e i suoi amici in una nuova avventura mentre esplorano il Mondo dei Demoni nella speranza di trovare le Sfere del Drago. Dopo essere stati trasformati in bambini da Gomah, che ha anche rapito Dende, la loro unica speranza ora è il Mondo dei Demoni. Tuttavia, le Sfere del Drago nel Mondo dei Demoni sono custodite da potenti guerrieri noti come Tamagami.

Con i loro corpi trasformati in bambini, avventurarsi in un mondo sconosciuto non è da sottovalutare. Mentre Goku si dirige lì con Kaioshin il Supremo, Vegeta e gli altri lo seguono in seguito. Il gruppo si riunisce dopo che Goku acquisisce una delle tre Sfere del Drago sconfiggendo il Tamagami Numero 3. Nel frattempo, Vegeta sconfigge il Tamagami del secondo mondo. Sorprende anche i fan con una trasformazione mai vista prima, con i fan che sottolineano un divertente richiamo nel modo in cui Vegeta la chiama.

La serie include anche diversi momenti memorabili che danno a Vegeta la meritata ribalta. I fan assistono per la prima volta al suo Super Saiyan 3. Dragon Ball Z ha introdotto questa trasformazione nella Saga di Majin Bu, dove Goku assume questa forma per distrarre il villain. Sebbene assumere questa forma fornisca all’utilizzatore un’enorme spinta di potenza, consuma anche molta energia. Tuttavia, Goku pensò che sarebbe stato il modo migliore per bloccare Bu abbastanza a lungo da permettere a Trunks di trovare il Radar.

Vegeta non aveva mai svelato questa trasformazione, saltandola addirittura in Dragon Ball Super, dove ha sfoggiato il Super Saiyan Blue e l’Ultra Ego. Rispetto a Goku, Vegeta non riusciva proprio a raggiungere quel livello nella serie Z. Tuttavia, deve essersi allenato di nuovo in segreto, considerando come in Daima, usa il Super Saiyan 3 per combattere contro Tamagami Numero 2.

Stranamente, si rifiuta di chiamarlo Super Saiyan 3. Nella foga del momento, Vegeta chiama questa forma “Ultra Vegeta 1”. Questa non è la prima volta che si allontana dal nome e chiamare il Super Saiyan 3 “Ultra Vegeta 1” potrebbe essere correlato a suo figlio, Trunks.

Nella serie Z, Trunks ha detto che il Super Saiyan 3 è come un “Ultra Super Saiyan”. Questa adorabile somiglianza mostra come il duo padre e figlio siano simili in Dragon Ball Daima. Nonostante abbiano personalità apparentemente diverse, la serie anime spesso include sottili prove di come questi due condividano effettivamente lo stesso sangue.

Fonte – Comicbook