Dragon Ball compie 41 anni: un anniversario che fa venire i brividi di nostalgia

Il 20 novembre 1984 in Giappone usciva il primo capitolo di Dragon Ball su Weekly Shonen Jump. Da lì, una semplice storia ispirata al viaggio verso occidente sarebbe diventata uno dei pilastri dell’intrattenimento mondiale. Oggi, a distanza di 41 anni esatti, è impossibile non fermarsi un attimo a pensare a quanto questa serie abbia segnato generazioni intere.

Ognuno di noi è arrivato a Dragon Ball in un modo diverso: chi lo guardava da piccolo in TV, chi si è divorato il manga, chi l’ha recuperato anni dopo ma si è comunque lasciato prendere subito. E la cosa più incredibile è che, dopo tutto questo tempo, continua a conquistare anche chi lo scopre oggi. Lo si vede ogni volta che esce qualcosa di nuovo: l’entusiasmo esplode come se non fosse passato nemmeno un giorno.

Quest’anno l’anniversario ha un peso diverso: è il primo senza Akira Toriyama, che ci ha lasciati all’inizio del 2024. Ma, paradossalmente, sembra più presente che mai. È nei personaggi che ha inventato, nel modo in cui ha cambiato l’idea stessa di manga e anime, nell’ispirazione che ancora oggi dà a chi crea storie, disegna, anima o semplicemente sogna grazie ai suoi mondi. Ogni trasformazione, ogni combattimento epico, ogni gag assurda porta ancora la sua firma, come se quel tratto inconfondibile non avesse mai smesso di correre sul foglio.

A rendere tutto ancora più simbolico c’è il fatto che Dragon Ball non è mai stato davvero “del passato”. Con Dragon Ball Super, i film più recenti e il nuovo manga supervisionato dallo stesso Toriyama fino agli ultimi giorni, la serie continua a rinnovarsi senza perdere la sua anima. È una di quelle opere che riescono a unire generazioni senza alcuno sforzo: i fan storici ci ritrovano la magia di sempre, quelli nuovi si innamorano dello stesso entusiasmo che ci ha travolti allora.

Quarantuno anni dopo, ci ritroviamo ancora qui a parlare di Goku, Vegeta, Bulma, Piccolo e di tutti quei personaggi che sono diventati parte della nostra vita. Ed è quasi emozionante pensare che un capitolo pubblicato nel 1984 abbia acceso una scintilla che non si è mai spenta.

Buon anniversario, Dragon Ball. E grazie, maestro Toriyama, per aver creato un mondo che continua a farci sognare come il primo giorno.