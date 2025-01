Digimon Adventure: Beyond: svelati i design ufficiali di Tai and Matt adulti

I DigiDestined originali di Digimon Adventure tornano per l’ultima volta con un nuovissimo anime intitolato Digimon Adventure: Beyond. E tutti gli appassionati possono guardare i nuovi design ufficiali di Matt e Tai da adulti. Digimon sta ora celebrando il 25° anniversario della sua uscita anime e il franchise sta celebrando questo evento storico con un nuovissimo progetto anime. Proprio come visto con le celebrazioni del 15° e 20° anniversario, Digimon riporterà in scena la squadra originale dei DigiDestined dalla prima stagione per un nuovissimo progetto. Ma questo sarà molto diverso dagli altri visti finora.

Digimon Adventure: Beyond riporterà Matt e Tai un’ultima volta per celebrare il 25° anniversario dell’anime e questa volta non saranno bambini. Infatti i due personaggi saranno più grandi rispetto agli eventi di Digimon Adventure Last Evolution Kizuna. Quel lungometraggio era già un grosso problema in quanto riportava versioni più vecchie dei DigiDestined di quanto visto nella serie prima. Questo nuovo anime li renderà ancora più grandi poiché è ambientato dopo gli eventi di quel film. I primi design dei due personaggi sono visibili di seguito.

Digimon Adventure: Beyond è uno speciale progetto di video musicale che debutterà durante il Digimon Con 2025 a marzo. Hiroyuki Kakudo torna dalle prime due stagioni dell’anime e ci saranno Tai e Matt adulti come anche altri membri DigiDestined della stessa serie. Ambientato dopo gli eventi di Digimon Adventure 02: The Beginning, Tai e Matt si riuniranno di nuovo ad Agumon e Gabumon.

Digimon Adventure Last Evolution Kizuna doveva inizialmente fungere da addio al cast originale di DigiDestined, poiché il lungometraggio ha riportato in scena il gruppo di personaggi a un’età molto più avanzata rispetto a quella vista nella serie originale. Ora, con questo nuovo anime speciale, i DigiDestined saranno ancora più grandi di quanto visto nel film, per celebrare il traguardo del 25° anniversario.

Non è ancora stato annunciato quanto durerà Digimon Adventure: Beyond, ma verrà lanciato come parte di una campagna più ampia che Bandai spera di raccogliere tramite crowdfunding in Giappone. E dato che l’evento si terrà più avanti questa primavera, non passerà molto tempo prima che i fan possano vederlo in azione. Ma l’ex produttore di Digimon, Hiromi Seki, ha anticipato in una recente intervista con Crunchyroll che un nuovo team di anime sta pensando a cosa fare dopo. “Abbiamo una nuova generazione di produttori in arrivo e abbiamo passato loro il testimone. Penso che la serie continuerà a evolversi da qui. Il nuovo team guidato da un nuovo produttore penserà a come dovrebbe essere la prossima generazione”.

Fonte – Comicbook