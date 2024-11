Digimon: in arrivo una nuova generazione della serie anime?

Digimon quest’anno sta celebrando il suo 25° anniversario, ma l’anime è chiaramente ben lungi dall’essere finito. Infatti il produttore sta anticipando quella che potrebbe essere la prossima generazione dell’anime. Originariamente iniziato come una linea di giocattoli per animali domestici virtuali rilasciati da Bandai, Digimon è da allora cresciuto fino a diventare un enorme franchise con anime, lungometraggi, videogiochi, tonnellate di merchandising e molto altro. È diventato solo più grande dopo ogni nuovo progetto anime e pare che non rallenterà adesso, visto che chi ci lavora ha già delle idee per il futuro.

All’inizio di questo autunno, i fan dei Digimon hanno notato che il team di produzione era cresciuto di almeno cinque volte, e si sono chiesti se ciò significasse che una nuova serie anime fosse in lavorazione. Sebbene sia tutt’altro che una conferma, Hiromi Seki, produttrice del franchise anime Digimon per molti anni, ha parlato in un’intervista con Crunchyroll anticipando che hanno passato il testimone dell’anime a una nuova generazione di produttori e creatori per ciò che arriverà dopo.

Seki fa parte del franchise sin del primo anime, ossia Digimon Adventure del 1999, e ha parlato della sua lunga storia nell’intervista. Ma quando le hanno chiesto del futuro del franchise, Seki ha rivelato che c’è un nuovo team in atto che sta pianificando cosa succederà in futuro. “Abbiamo una nuova generazione di produttori in arrivo e abbiamo passato loro il testimone. Quindi ci sarà un nuovo team con nuove idee“.

“Prima di tutto, grazie mille per aver amato Digimon e penso che continuerà a evolversi da qui. Il nuovo team guidato da un nuovo produttore penserà a cosa dovrebbe essere la prossima generazione del franchise, quindi spero che continuerete a fare il tifo per Digimon e a supportarlo“. Quindi, mentre Seki si ritira da ogni sorta di coinvolgimento nel franchise, Digimon è in buone mani, con il nuovo team che si prepara per qualsiasi novità o progetto per il futuro.

L’ultima serie anime intitolata Digimon Ghost Game, si è conclusa nel 2023 e da allora il franchise ha lavorato su due nuovi lungometraggi. Questi film hanno fatto avanzare le linee temporali con nel futuro con le avventure finali per ogni rispettivo set di DigiDestined in Digimon Adventure Last Evolution Kizuna e Digimon Adventure 02: The Beginning. Ora è quasi il momento di andare avanti con una nuovissima serie o un lungometraggio dopo questi enormi progetti.

