Dexter: Resurrection le sceneggiature della Stagione 2 sono pronte e chi le ha lette è rimasto senza parole

Dexter Morgan sta per tornare. E a quanto pare, questa volta arriva con qualcosa di davvero grosso.

Dominic Fumusa, il detective Melvin Oliva nella prima stagione di Dexter: Resurrection, ha appena letto le sceneggiature della seconda stagione. La sua reazione? Poche parole, ma inequivocabili: è rimasto in soggezione davanti al lavoro degli sceneggiatori e ha avvertito i fan con una frase secca

Non siete pronti

Non si tratta di entusiasmo di facciata. La prima stagione di Dexter: Resurrection ha debuttato l’11 luglio 2025 su Paramount+ con numeri record: 95% su Rotten Tomatoes e 3,1 milioni di spettatori globali nei primi tre giorni, il debutto più visto di sempre su Showtime.

Difficile, dunque, liquidare le parole di Fumusa come semplice marketing.

Sul fronte produttivo, tutto procede spedito. Le riprese della seconda stagione iniziano ad aprile 2026 ai nuovi Sunset Pier 94 Studios di Manhattan.

Anche il regista e produttore esecutivo Marcos Siega ha alzato l’hype sui social, condividendo una foto con lo showrunner Clyde Phillips direttamente dalla sala scrittura, con la didascalia: “Season 2 is so good!” Siega dirigerà anche il primo episodio della nuova stagione.

Per quanto riguarda la trama, qualcosa è già noto. Il villain principale della stagione 2 è il New York Ripper, identificato nel finale della prima stagione come Don Framt, un killer che ha terrorizzato New York per decenni, mutilando le vittime e inviando messaggi alle loro famiglie per anni. Il personaggio era stato costruito come ossessione decennale della detective Wallace, e ora torna al centro della scena.

Per chi ha amato l’arco del Trinity Killer nell’originale, il potenziale narrativo è evidente.

La seconda stagione consterà di 10 episodi e la data di uscita puntata dallo showrunner Clyde Phillips è ottobre 2026 mese non casuale, visto che coincide con il ventesimo anniversario del debutto della serie originale nel 2006.

Sul fronte cast, Michael C. Hall torna come Dexter Morgan, con Jack Alcott nei panni di Harrison e James Remar ancora come la coscienza di Harry Morgan. Confermati anche il ritorno di Kadia Saraf e Dominic Fumusa, mentre Uma Thurman rimane un punto interrogativo dopo la sopravvivenza del suo personaggio nel finale di stagione.

In breve: la macchina è in moto, le sceneggiature fanno già paura e ottobre 2026 non arriva mai abbastanza in fretta.

FONTE: ScreenRant