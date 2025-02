Delicious in Dungeon annuncia un’edizione completa della Guida Ufficiale

Delicious in Dungeon continua a sorprendere i fan con nuove uscite legate al franchise. Yen Press ha annunciato che a luglio 2025 sarà disponibile Delicious in Dungeon World Guide: The Adventurer’s Bible, Complete Edition, un volume espanso della guida ufficiale dedicata all’universo dell’opera. Questa edizione aggiornata contiene oltre settanta pagine inedite con nuovi fumetti, approfondimenti sui personaggi e segreti culinari legati ai mostri che popolano i sotterranei della serie.

La prima versione della guida, pubblicata in Giappone nel 2021 e tradotta in inglese nel 2022, offriva ai lettori un’analisi approfondita del mondo di Delicious in Dungeon, ma è stata rilasciata prima della conclusione del manga nel 2023 e della successiva uscita dell’adattamento anime nel 2024. La nuova edizione completa quindi la guida con informazioni aggiornate e dettagli esclusivi per i fan.

Un’opera unica nel suo genere

A differenza di altre serie manga e anime dedicate alla cucina, Delicious in Dungeon si distingue per il suo approccio originale: invece di concentrarsi su piatti tradizionali, la storia ruota attorno a un gruppo di avventurieri che, per sopravvivere nei dungeon, cucina e consuma i mostri che sconfigge. Il manga e l’anime mescolano abilmente fantasy, avventura e gastronomia, offrendo piatti visivamente invitanti nonostante gli ingredienti inusuali.

Oltre alla componente culinaria, la serie ha conquistato il pubblico per il suo approfondito worldbuilding e la dinamica tra i protagonisti. Mentre il cibo è un elemento centrale, il vero cuore della storia è il viaggio del gruppo e la loro missione per salvare una compagna intrappolata nelle profondità del dungeon. Questo equilibrio tra avventura e commedia ha reso Delicious in Dungeon una delle serie più apprezzate degli ultimi anni.

Il manga, scritto e disegnato da Ryoko Kui, si è concluso a settembre 2023 con quattordici volumi. L’anime, prodotto da Studio Trigger, ha debuttato a gennaio 2024 con 24 episodi, coprendo un’ampia porzione della storia originale e diventando una delle prime grandi rivelazioni dell’anno.

La serie ha ricevuto un’accoglienza entusiastica e, grazie al suo successo, è stata confermata una seconda stagione. Sebbene non sia ancora stata rivelata una data di uscita ufficiale, i fan possono aspettarsi ulteriori dettagli nei prossimi mesi. Con l’annuncio della nuova guida completa, il franchise di Delicious in Dungeon continua ad espandersi, offrendo ai fan sempre più contenuti da gustare… in tutti i sensi.

Fonte Comic Book – Twitter