Deadpool: Samurai – Il manga si chiude con una scena sorprendente contro Shueisha

Il finale del manga dedicato a Deadpool ha lasciato parecchi lettori a bocca aperta. Dopo circa un anno di pausa, la serie è tornata con il suo ultimo capitolo e la conclusione è stata decisamente fuori dagli schemi, proprio nello stile del personaggio.

Nella scena finale succede qualcosa che ha fatto subito discutere i fan. Deadpool arriva addirittura a far esplodere l’edificio dell’editore Shueisha. Un momento volutamente esagerato e sopra le righe, perfettamente in linea con il tono irriverente che da sempre caratterizza il mercenario chiacchierone della Marvel Comics.

Ovviamente si tratta di una scena simbolica e raccontata con il classico umorismo tipico del personaggio. Il gesto rappresenta in modo ironico le frustrazioni legate alla collaborazione tra Marvel e Shueisha, soprattutto per quanto riguarda il controllo creativo sul progetto.

Nel capitolo finale la situazione diventa ancora più caotica quando entrano in scena diverse varianti di Deadpool. Queste versioni alternative del personaggio iniziano a commentare direttamente quello che è successo durante la realizzazione della serie, parlando apertamente di quanto Shueisha sia stata, a loro dire, una presenza piuttosto complicata durante il processo creativo.

Questo tipo di rottura della quarta parete non è certo una novità per Deadpool. Il personaggio è famoso proprio per la sua capacità di parlare direttamente al lettore e di scherzare sul mondo dei fumetti, sugli editori e persino sugli autori che scrivono le sue storie.

Proprio per questo motivo il finale ha diviso parecchio i fan. Alcuni hanno trovato la scena perfettamente in linea con lo spirito del personaggio, mentre altri sono rimasti sorpresi da un epilogo così esplicito.

In ogni caso, la conclusione della serie ha dimostrato ancora una volta quanto Deadpool sia un personaggio capace di muoversi liberamente tra ironia, satira e momenti completamente assurdi.

E anche questa volta, con un finale decisamente esplosivo, è riuscito a far parlare di sé ancora una volta.