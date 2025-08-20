DEAD ROCK di Hiro Mashima arriva in Italia: il primo volume a settembre

Arriva finalmente una novità per i fan italiani di Hiro Mashima: l’autore di Fairy Tail e Edens Zero porterà in Italia la sua nuova opera, DEAD ROCK, edita da Star Comics. L’annuncio era arrivato direttamente dal maestro durante il Lucca Comics & Games 2023 e ora la data è ufficiale: il primo volume sarà disponibile a partire dal 23 settembre 2025.

L’opera, già al centro di molte discussioni in Giappone, promette di combinare avventura, azione e lo stile unico che ha reso famoso Mashima. DEAD ROCK sarà disponibile in fumetteria, libreria, negli store online e anche in formato digitale, ideale per chi ama leggere su tablet o e-reader.

L’arrivo di DEAD ROCK rappresenta una novità importante per il catalogo italiano, permettendo agli appassionati di seguire le storie del maestro Mashima in modo immediato e completo. Il primo volume promette di introdurre personaggi memorabili, un’ambientazione coinvolgente e colpi di scena tipici dello stile dell’autore. Anche chi non ha mai letto nulla di Mashima potrà avvicinarsi al suo mondo attraverso questa nuova serie, scoprendo le dinamiche e le emozioni che rendono le sue opere così amate in tutto il mondo.

Con l’avvicinarsi della data di uscita, i fan italiani possono iniziare a segnarsi sul calendario il 23 settembre, giorno in cui finalmente potranno mettere le mani sul primo volume di DEAD ROCK. La nuova serie si prepara a diventare un must-have per collezionisti e lettori appassionati, confermando ancora una volta il talento di Hiro Mashima nel creare storie che sanno intrattenere e sorprendere.

Non resta che attendere l’uscita e immergersi nelle prime pagine di questa nuova avventura firmata da uno dei maestri più amati del manga contemporaneo.

Piccola curiosità su Hiro Mashima: lo sapevi che Mashima ha iniziato a disegnare fumetti già da ragazzino, ispirandosi agli shonen classici? Il suo stile unico mescola avventura, umorismo e colpi di scena, caratteristiche che hanno reso celebri opere come Fairy Tail e Edens Zero.