DC Pride 2025, cambia la formula della consueta antologia queer

La DC ha annunciato il ritorno per il 2025 dell’antologia DC Pride, vincitrice di premi Eisner e Ringo, il prossimo giugno. Quest’anno, per il suo quinto anniversario, l’antologia DC Pride si trasforma da una raccolta di storie brevi a un unico racconto a puntate narrato dai creatori di fumetti Tim Sheridan, Vita Ayala, Josh Trujillo, Skylar Patridge, A.L. Kaplan, Max Sarin e altri ancora. DC Pride 2025 sarà pubblicato il 4 giugno 2025, insieme a una serie di copertine variant ispirate al DC Pride che saranno pubblicate per tutto il mese di giugno.

DC PRIDE 2025 Creative lineup -Alan Scott story by Tim Sheridan,Emilio Pilliu and Guilio Macaoione.

-Jo Mullein story by Vita Ayala,Maya Houston and Vincent Cecil

-Ethan Rivera(New Character) story by Jude Ellison S. Doyle, Josh Trujillo and A.L Kaplan

-Connor Hawke’s story by… pic.twitter.com/ipZWgxHldg — DCU Updates (@dcuworld) March 11, 2025

Il DC Pride 2025 riunisce gli eroi della DC quando una locanda centenaria, centro della vita queer di Gotham City, annuncia inaspettatamente la sua imminente chiusura. È una grave perdita per la comunità, e generazioni di avventori tornano a rendere omaggio a uno spazio che hanno arricchito di ricordi, desideri e sogni per tutta la vita, compreso Alan Scott, la Lanterna Verde. Alan torna per l’ultima volta nel luogo in cui si è innamorato del suo primo amore, Johnny Ladd, per toccare il muro su cui hanno inciso il simbolo del loro amore, per ricordare i giorni prima che tutto andasse a rotoli per loro… e per dire addio.

Super excited to share my variant cover for DC Pride 2025! Featuring Alan Scott as Green Lantern and Vladimir Sokov as Crimson Flame. — Jack Hughes (@jackmrhughes.bsky.social) 11 marzo 2025 alle ore 18:57

Ma l’amore è una sorta di magia e, secondo l’esperienza di Alan, la magia può assumere una vita propria. Prima che qualcuno se ne accorga, eroi, criminali e civili di tutto il DCU con potenti legami con questo luogo misterioso – tra cui Question, Midnighter e Apollo, Harley Quinn, la Lanterna Verde Jo Mullein, Bunker, Connor Hawke e Blue Snowman – si ritrovano trasportati in strani mondi alternativi dove tutto ciò che hanno sempre pensato di desiderare può essere loro… ma a quale costo?

Tim Sheridan, scrittore della serie Alan Scott: The Green Lantern, nominata ai GLAAD Media Award, ha dichiarato:

“Il DC Pride 2025 è una celebrazione della vita, dell’amore e del potere della comunità, anche e soprattutto in tempi incerti. La rosa di talenti che dà forma a questa storia è epica quanto la storia stessa, quindi posso solo dire di allacciarsi le cinture per una grande azione, un grande divertimento e la più grande posta in gioco”. Questo libro, come lo è stato negli anni passati, è un modo per raggiungere la nostra comunità e ricordarle che siamo tutti coinvolti in questa storia.”

Incorniciata dalla storia del ritorno di Alan Scott nel bar, in sequenze di Tim Sheridan, Emilio Pilliu e Giulio Macaione, DC Pride 2025 conterrà la storia di Jo Mullein di Vita Ayala, Maya Houston e Vincent Cecil, la storia del nuovo personaggio Ethan Rivera di Jude Ellison S. Doyle, Josh Trujillo e A.L. Kaplan, la storia di Connor Hawke di Sam Maggs e Phillip Sevy, la storia di Bunker di Josh Trujillo e Don Aguillo, la storia di Harley Quinn di Maya Houston e Max Sarin, la storia di Blue Snowman di Jude Ellison S. Doyle e Alex Moore, la storia di Renee Montoya di Vita Ayala e Skylar Patridge e la storia di Midnighter e Apollo di Sam Maggs e Derek Charm. Grazie all’approccio “writers room” al DC Pride, ogni team creativo ha collaborato per raggiungere un obiettivo comune: un fumetto che punta tutto sulla speranza, l’empowerment, la comunità e la ricerca della luce nell’oscurità.

Jude Ellison S. Doyle, scrittore della serie The Neighbors, nominata ai GLAAD Media Award, ha dichiarato:

“È un grande onore far parte della storia che la DC sta raccontando e aiutare Josh Trujillo a portare il nuovo personaggio Ethan Rivera – insieme alla mia personale anima gemella e/o migliore amico, l’icona trans Blue Snowman – in questo universo. È stata anche la mia prima occasione di lavorare con A.L. Kaplan dai tempi di Maw, e lui è una futura leggenda che continua a stupirmi con il suo lavoro. È stato davvero fantastico, e curativo, uscire con un gruppo di persone queer e fare dei fumetti, e non avrei potuto sperare di incontrare un gruppo di persone più talentuoso.”

Vita Ayala, scrittrice della serie New Mutants, nominata ai GLAAD Media Award, ha aggiunto:

“Ciò che ha reso questo progetto ancora più speciale per me è stato il modo in cui la collaborazione per la creazione dell’antologia rispecchia quasi la struttura e la soluzione finale della metafora che ne è alla base. Ci siamo riuniti in una stanza (virtuale), ognuno con idee per il proprio pezzo di narrazione, e alla fine del tempo abbiamo intrecciato le nostre storie in modi che rendono difficile dire dove finisce il contributo di una persona e inizia quello di un’altra. Abbiamo affrontato il lavoro come collaboratori e abbiamo finito per creare uno spazio comunitario che (speriamo) accolga tutti dal freddo, indipendentemente dalla porta (il corto individuale) da cui le persone sono entrate”.

DC Pride 2025, una storia trionfale e attuale di comunità scritta da Vita Ayala, Jude Ellison S. Doyle, Maya Houston, Sam Maggs, Tim Sheridan e Josh Trujillo e disegnata da Don Aguillo, Vincent Cecil, Derek Charm, A.L. Kaplan, Giulio Macaione, Alex Moore, Skylar Patridge, Emilio Pilliu, Max Sarin e Phillip Sevy, sarà pubblicato il 4 giugno 2025.

Inoltre, il team della DC Community vuole ascoltare le storie del DC Pride direttamente dai fan! Le candidature sono aperte dal 3 al 28 marzo attraverso il server Discord ufficiale della DC, per consentire ai fan di condividere il modo in cui l’ eredità della fiction DC ha avuto un impatto, o ha riflesso, la loro identità, il loro viaggio o la loro esperienza LGBTQIA+. Una volta chiuse le iscrizioni, il team editoriale della DC selezionerà una manciata di lettere, cosplay e fan art da pubblicare in una rubrica di lettere all’interno delle pagine del DC Pride 2025.

In tutta la sua linea di fumetti mensili, la DC continuerà a mettere in evidenza le copertine variant a tema DC Pride sulle serie che presentano personaggi queer in ruoli regolari e principali. Quest’anno, si potranno trovare copertine del DC Pride su Detective Comics #1098 (Stephen Byrne), Harley Quinn #52 e Poison Ivy #34 (Betsy Cola), Justice League Unlimited#8 (Hayden Sherman), JSA #6 (Don Aguillo), Superman #27 (Rachael Stott) e Wonder Woman #22 (Kevin Wada).