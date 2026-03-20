Daredevil: Born Again Vincent D’Onofrio spoilera tutto (e nessuno lo ferma)

Qualcuno per favore tolga i social a Vincent D’Onofrio. L’attore che interpreta Kingpin in Daredevil: Born Again ha appena rivelato, senza che nessuno glielo chiedesse davvero, che alla fine della stagione 2 succede qualcosa di molto grosso al suo personaggio. E che quella cosa plasmerà interamente la stagione 3.

In un’intervista rilasciata al canale YouTube Take a Look, D’Onofrio ha prima confermato che il match di boxe tra Kingpin, già intravisto nei trailer, finisce malissimo per il Sindaco di New York più muscoloso della storia Marvel. Poi, visibilmente preso dall’entusiasmo, ha alzato ulteriormente il tiro parlando di un momento del finale di stagione che lo ha colpito profondamente.

Le parole esatte? Qualcosa tipo: sapevo che sarebbe finita in un certo modo, ma non immaginavo come. E poi, e qui casca l’asino, ha aggiunto che nella stagione 3 i fan incontreranno un Kingpin completamente trasformato da quello che gli è capitato nel finale della seconda.

Un personaggio diverso, segnato dagli eventi. Praticamente ci ha disegnato la roadmap narrativa del prossimo futuro della serie.

Marvel, fai qualcosa.

Nel frattempo, però, c’è anche ottima sostanza da cui farsi travolgere: Daredevil: Born Again stagione 2 arriva su Disney+ il 24 marzo con un cast da paura. Charlie Cox torna come Daredevil, Deborah Ann Woll riprende il ruolo di Karen Page, Wilson Bethel è di nuovo Bullseye e sorpresa delle sorprese Elden Henson torna come Foggy Nelson nonostante la morte in scena del personaggio. Krysten Ritter ricompare come Jessica Jones per la prima volta da anni, e Matthew Lillard entra nell’MCU nei panni del misterioso Mr. Charles, un villain che secondo lo stesso attore ha un’energia da Stregatto e non è particolarmente impressionato nemmeno da Kingpin.

Una stagione che si preannuncia esplosiva anche senza che D’Onofrio ci racconti il finale prima del tempo.

Fonte: Gamesradar