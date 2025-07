Dandadan: Yukinobu Tatsu svela le origini del manga di successo

Dandadan, l’amato manga di Yukinobu Tatsu pubblicato su Shonen Jump+, ha ottenuto un’enorme successo dopo il debutto dell’adattamento anime nel 2024 al punto da essere confermata la seconda stagione che ha denuttato quest’anno. Con la continua crescita della popolarità di Dandadan, i fan si innamorano sempre di più dei personaggi, in particolare del duo protagonista. Momo Ayase e Okarun sono il fulcro della serie e il loro legame è indissolubile. La serie offre azioni intense ma esplora al contempo la tensione romantica tra i due. Tuttavia, Tatsu inizialmente voleva creare solo Momo come protagonista.

Dandadanverse su X ha recentemente condiviso l’intervista di Tatsu sul volume 42 della rivista Switch, riguardo le origini della serie prima del debutto della prima stagione anime. Il mangaka ha rivelato: “Avevo sempre desiderato disegnare un manga per ragazzi con una ragazza come protagonista, ma continuava a fallire durante le riunioni di serializzazione, quindi ho pensato che sarebbe stato meglio avere un ragazzo accanto a lei“. Tatsu è riuscito a lanciare Dandadan solo dopo aver creato Okarun, il che evidenzia ulteriormente come gli editor siano spesso irremovibili nel voler dare a un ragazzo un ruolo centrale nei manga shonen.

Il pubblico shonen è rivolto a un pubblico maschile giovane. Tuttavia, con la crescente popolarità dell’industria degli anime e dei manga, il vero significato dietro questa fascia demografica ha poco valore. Le serie shonen sono spesso le più popolari e i fan di tutte le età, indipendentemente dal sesso, sono interessati a queste serie. Amano anche guardare una varietà di serie d’azione, comprese quelle incentrate su personaggi femminili. Tuttavia, serie d’azione come Frieren: Beyond Journey’s End e Claymore con una protagonista femminile sono ancora molto rare nel settore.

Anche Shueisha ha serie incredibili con protagoniste femminili come Akane-Banashi e Ruri Dragon, ma non sono serie d’azione come Dandadan. La storia delle origini di Dandadan ci ricorda che, nonostante la storia abbia praticamente tutto ciò che un lettore possa desiderare, una protagonista femminile risulterà comunque “poco attraente” per molti. Evidenzia quanto siano ancora limitate le aspettative percepite dal pubblico. Si dà per scontato che i lettori, soprattutto ragazzi, non siano interessati a seguire una storia dal punto di vista di una ragazza, o che una storia del genere non venderebbe. Durante la stessa intervista, Tatsu si è anche lamentato di come, ai suoi occhi, non ci fosse mai stato un manga per ragazzi con una ragazza come protagonista e di come abbia sempre desiderato disegnarne una nella sua serie.