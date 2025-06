DanDaDan Capitolo 196: “Let’s Blow Away That Typhoon” – Squali volanti, tifoni senzienti e un ritorno inaspettato

Il capitolo 196 di DanDaDan, pubblicato su Manga Plus, riprende il caos in volo mentre l’aereo su cui viaggiano i protagonisti è minacciato da un ciclone dalle fattezze umane e da uno sciame di squali volanti. Una tempesta surreale, tipicamente DanDaDan, che costringe il gruppo a trovare soluzioni disperate e creative per sopravvivere.

Una strategia a base di squali

Seiko prende il comando della situazione, suggerendo un piano tanto assurdo quanto potenzialmente efficace: colpire il tifone con gli squali per rallentarne l’avanzata. Momo e Jiji si lanciano quindi in azione, utilizzando le proprie abilità per scagliare i predatori marini contro il nucleo della creatura. L’effetto è immediato: il tifone sembra reagire agli attacchi e la situazione pare volgere momentaneamente a favore dei protagonisti.

Il ritorno del Grande Serpente

Proprio quando sembra che la situazione stia per stabilizzarsi, il capitolo si chiude con un nuovo colpo di scena. Due membri della famiglia Kito, sopravvissuti agli scontri precedenti, evocano il ritorno del Mongolian Death Worm, il “Grande Serpente” che Momo aveva sconfitto in passato. Sebbene il corpo originale sia morto, la “volontà del serpente” vive ancora, e la creatura riappare in tutta la sua mostruosa imponenza, cominciando a divorare gli squali volanti che minacciano l’aereo.

Il gruppo assiste sgomento a questa resurrezione improvvisa, mentre i due evocatori ordinano alla bestia di “mangiare a sazietà”. L’apparizione del serpente apre nuovi interrogativi e aggiunge un ulteriore livello di caos e imprevedibilità alla già folle situazione.

Caos orchestrato con maestria

Con questo capitolo, DanDaDan continua a spingere i limiti della narrazione tra horror, azione e comicità surreale. Il ritmo resta incalzante, le trovate visive sono originali e le dinamiche tra i personaggi si consolidano, soprattutto nella collaborazione tra Momo, Jiji e Seiko. Il ritorno del serpente lascia presagire ulteriori sviluppi bizzarri e minacciosi nei prossimi capitoli.