Crunchyroll Anime Awards 2025: Trionfi, Sorprese e il Riscatto di Solo Leveling

Il 2025 ha consacrato definitivamente Solo Leveling come fenomeno globale. Alla cerimonia dei Crunchyroll Anime Awards 2025, tenutasi a Tokyo, la serie ha trionfato come Anime dell’Anno, oltre a vincere altre categorie chiave come Miglior Nuova Serie, Miglior Serie d’Azione, Miglior Colonna Sonora e Miglior Protagonista con Sung Jinwoo. Il dominio del titolo firmato A-1 Pictures è stato netto, anche grazie alla musica esplosiva di Hiroyuki Sawano e a un impianto visivo curatissimo.

I titoli più premiati e le sorprese dell’anno

Il premio per il Miglior Film è andato a Look Back, l’intenso adattamento dell’opera di Tatsuki Fujimoto, mentre Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – L’Allenamento dei Pilastri ha portato a casa due riconoscimenti: Miglior Serie in Prosecuzione e Migliori Animazioni, confermandosi una potenza visiva costante.

Frieren e gli altri vincitori di genere

Tra le sorprese, il titolo originale Ninja Kamui ha vinto come Miglior Anime Originale, mentre DAN DA DAN si è distinto nel comparto artistico con il Miglior Character Design e la Miglior Canzone (“Otonoke” di Creepy Nuts), oltre alla Miglior Opening.

Frieren – Oltre la Fine del Viaggio si è imposto come punto di riferimento drammatico e visivo con premi alla Miglior Regia (Keiichiro Saito), al Miglior Background Art, alla Miglior Serie Drammatica e al Miglior Personaggio di Supporto con Fern.

Anche altri generi hanno brillato: Blue Box ha vinto come Miglior Serie Sentimentale, Mashle come Miglior Commedia, e Makeine ha portato a casa il premio Slice of Life. Per la categoria Isekai, ha vinto Re:ZERO con la terza stagione.

Icone, musiche e interpretazioni da ricordare

Infine, Anya Forger ha mantenuto il suo status di beniamina del pubblico vincendo per l’ennesima volta il titolo di Personaggio “da difendere a ogni costo”, mentre Il monologo della speziale ha ricevuto il premio al Miglior Doppiatore Giapponese con l’intensa interpretazione di Aoi Yuki nei panni di Maomao.

I Crunchyroll Anime Awards 2025 hanno saputo raccontare un anno ricco di qualità, con vincitori variegati che testimoniano la forza e la varietà dell’animazione giapponese di oggi.