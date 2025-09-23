Cosa ci ha rivelato il teaser trailer di The Mandalorian & Grogu

Il primo teaser trailer di The Mandalorian and Grogu, rilasciato il 22 settembre 2025, segna il ritorno tanto atteso di Star Wars sul grande schermo dopo sei anni dall’ultimo episodio cinematografico della saga.

Il film, diretto da Jon Favreau e co-scritto con Dave Filoni, rappresenta la continuazione cinematografica della popolare serie Disney+ e arriverà nei cinema il 22 maggio 2026.

La storia si sviluppa circa 9-10 anni dopo la Battaglia di Yavin, collocandosi temporalmente dopo gli eventi della terza stagione di The Mandalorian. Il film vede la Nuova Repubblica arruolare Din Djarin e il suo apprendista Grogu per contrastare i signori della guerra imperiali che ancora minacciano la galassia dopo la caduta dell’Impero.

Il trailer rivela immediatamente che la minaccia imperiale è tutt’altro che sconfitta: le prime scene mostrano Mando e Grogu mentre osservano un gruppo di Stormtrooper a distanza, suggerendo operazioni di ricognizione contro forze imperiali ancora attive.

Contrariamente alla sinossi ufficiale che descriveva i signori della guerra imperiali come “sparsi” per la galassia, il trailer conferma che l’Impero non è realmente caduto ma si sta riorganizzando nell’ombra.

I Nuovi Personaggi

Colonnello Ward (Sigourney Weaver)

Il trailer presenta ufficialmente il personaggio di Sigourney Weaver, il Colonnello Ward, leader degli Adelphi Rangers della Nuova Repubblica e veterana pilota dell’Alleanza Ribelle. Ward rappresenta una figura di autorità che incarica Din Djarin di missioni nei Territori dell’Orlo Esterno, dove si concentrano le attività criminali e i residui imperiali. Il personaggio indossa una tuta di volo della Nuova Repubblica e, dalle dichiarazioni dell’attrice, sembra essere una “leader piuttosto dura” che ha il compito di proteggere la Nuova Repubblica dalle minacce esterne.

Una scena particolarmente divertente mostra Ward che impedisce a Grogu di impossessarsi dei suoi snack da bar, suggerendo momenti di comicità nel rapporto con il piccolo protagonista.

Rotta the Hutt (Jeremy Allen White)

Il trailer offre il primo sguardo ufficiale a Rotta the Hutt, figlio di Jabba the Hutt, interpretato vocalmente da Jeremy Allen White di “The Bear“. Soprannominato “Stinky” da Ahsoka durante le Guerre dei Cloni quando era ancora un cucciolo, Rotta è ora cresciuto e si è trasformato in un gladiatore muscoloso che combatte in arene.

Il trailer mostra Rotta mentre celebra una vittoria alzando le braccia in un’arena affollata, rappresentando un contrasto completo con la figura sedentaria di suo padre Jabba. Questa trasformazione richiama il personaggio di Grakkus the Hutt dai fumetti Marvel, un Hutt fisicamente potente che collezionava artefatti Jedi.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Star Wars (@starwars)

Le Sequenze d’Azione e gli Elementi Visivi

Il trailer presenta spettacolari sequenze d’azione, incluso lo scontro con camminatori AT-AT su un pianeta innevato. Una scena particolarmente impressionante mostra la distruzione di un AT-AT che crolla da una montagna innevata dopo essere stato fatto esplodere dall’interno, in un’inquadratura che richiama le concept art classiche di Ralph McQuarrie per L’Impero Colpisce Ancora. Ad un’analisi attenta la CGI della scena appare ancora poco definita, ma con tutta probabilità da qui a maggio lavoreranno ancora sulla qualità degli effetti digitali.

Mando impugna nuovamente il suo fucile blaster Amban a impulsi di fase, arma iconica che non si vedeva dalla seconda stagione della serie. Il trailer mostra anche droidi da combattimento avanzati che ricordano l’era delle Guerre dei Cloni.

Il Ritorno della Razor Crest

Una delle sorprese più significative è il ritorno della Razor Crest, l’iconica astronave di Din Djarin distrutta nella seconda stagione. Il trailer mostra chiaramente una nuova versione della nave, più grande del caccia N-1 utilizzato nella terza stagione e caratterizzata da distintive strisce decorative. Questo suggerisce che Mando sia tornato attivo come cacciatore di taglie, avendo bisogno di una nave più spaziosa per i prigionieri.

Gli Anzellan e le Missioni Sottterranee

Il trailer dedica ampio spazio alle avventure di Grogu con gli Anzellan (la specie di Babu Frik), mostrandolo mentre guida con loro, attraversa tunnel e riceve complimenti per la sua abilità. Queste sequenze sembrano essere ambientate su Navarro e suggeriscono una missione di infiltrazione nei sistemi fognari mentre Mando combatte in superficie.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Star Wars (@starwars)

Elementi di Continuità e Espansione dell’Universo

Il trailer conferma il ritorno di Zeb Orrelios da Star Wars Rebels in versione live-action, come mostrato nei poster ufficiali. La presenza di personaggi provenienti da diverse serie animate dimostra l’impegno di Lucasfilm nell’unificare l’universo espanso di Star Wars.

L’arena gladiatoria controllata da Rotta richiama direttamente le tradizioni dei fumetti Star Wars, in particolare la storia di Luke Skywalker che combatteva nell’arena di Grakkus the Hutt. Questo elemento suggerisce che Mando potrebbe essere costretto a combattere per la propria vita contro mostri e droidi multi-braccio.

Indicazioni sulla Direzione Narrativa

Il teaser trailer di The Mandalorian and Grogu, caratterizzato dall’assenza totale di dialoghi e basato esclusivamente su musica e immagini, rappresenta una scelta coraggiosa che richiama i trailer classici. Questa strategia permette di trasmettere l’atmosfera avventurosa senza rivelare troppi dettagli della trama, lasciando spazio all’immaginazione degli spettatori.

Le sequenze mostrate suggeriscono una storia che bilancia azione spettacolare, momenti di comicità con Grogu e una trama più ampia legata alla riorganizzazione delle forze imperiali. La presenza di arene gladiatorie, missioni di infiltrazione e combattimenti su larga scala promette un’esperienza cinematografica che amplifica gli elementi che hanno reso popolare la serie televisiva.

Il film rappresenta dunque non solo il ritorno di Star Wars al cinema, ma anche l’evoluzione naturale della storia di Din Djarin e Grogu, confermando che il loro legame padre-figlio rimane il cuore emotivo della narrazione, mentre l’universo intorno a loro si espande con nuovi alleati, nemici e sfide sempre più grandi.