Code Geass: la serie celebra i 20 anni con un progetto speciale

Code Geass è una delle serie anime di fantascienza più seguite e amate di sempre, grazie alla sua ambientazione unica nel suo genere e tante altre caratteristiche. Non a caso è diventata in breve tempo un vero e proprio cult in Giappone, riscuotendo poi un notevole successo anche in Occidente.

Anche se la serie televisiva anime creata dallo studio Sunrise ha debuttato diversi anni fa, rimarrà sempre un punto di riferimento per gli appassionati del genere, che saranno felici di scoprire che Code Geass celebrerà il suo imminente ventesimo anniversario. Per l’occasione, infatti, è stato annunciato il progetto “Road to Code Geass 20th Year“, che consisterà in alcuni importanti progetti.

Come descritto nel sito ufficiale, a partire da martedì 6 gennaio 2026 ci sarà un evento di proiezione delle ristampe per il 20° anniversario di Code Geass, in cui 13 uscite cinematografiche della serie saranno riproposte e proiettate nei cinema di tutto il paese.

La trilogia di Code Geass: Lelouch of the Rebellion, Code Geass: Akito the Exiled (tutti e cinque i capitoli), Code Geass: Lelouch of the Resurrection e Rose the Recapture (tutti e quattro gli atti) saranno proiettati ogni martedì e giovedì fino a giugno 2026.

I biglietti per avere accesso nelle sale cinematografiche giapponesi saranno disponibili in quantità limitata e i fortunati potranno godere di alcuni vantaggi speciali. Infatti saranno distribuite 13 cartoline quadrate con l’illustrazione originale, una per ogni film.

Di recente, la serie è tornato con la serie sequel intitolata Rose of The Recapture. Sebbene la serie non seguisse le vicende di Lelouch, gli eventi si concentravano sui nuovi personaggi Rose e Sakuya, che si possono considerare i suoi successori. Al momento non ci sono informazioni concrete su una possibile nuova serie anime, ma il successo dello spin-off e l’ottima accoglienza da parte dei fan ne alimenta le probabilità.

Inoltre, alla fine dello scorso anno, il doppiatore Kohei Amakasaki aveva accennato al desiderio di un sequel per la storia del suo personaggio, confermando addirittura che erano già state avviate delle discussioni in merito.