Code Geass festeggia 20 anni e torna con un nuovo anime: Hoshi Oi no Aspar

Per chi segue Code Geass da anni, questi giorni hanno il sapore di una vera e propria ricorrenza. A quasi vent’anni dal debutto della serie, è stato finalmente annunciato un nuovo progetto animato: “Code Geass: Hoshi Oi no Aspar”. Una notizia che ha immediatamente acceso l’entusiasmo dei fan, soprattutto perché non si tratta di uno spin-off minore, ma di qualcosa di più ambizioso, presentato durante l’evento ufficiale dedicato al 20° anniversario.

Il progetto è affidato a un team davvero interessante. Alla regia troviamo Kazuya Nomura, mentre alla composizione della serie c’è Mado Nozaki, autore conosciuto per il suo stile molto particolare. I personaggi porteranno la firma di Rolua, mentre il design dell’Agarmatha è stato affidato a Yoshi. Insomma, non è solo un ritorno nostalgico: sembra proprio che ci sia la volontà di spingere il franchise verso qualcosa di nuovo, pur rispettando ciò che i fan hanno sempre amato.

L’annuncio è arrivato durante il “Code Geass Project ‘To 20th’ Event”, iniziato il 7 dicembre, un’occasione pensata proprio per celebrare la storia della serie e il suo impatto nel panorama anime. Oltre alla presentazione ufficiale, è stato mostrato anche un primo teaser trailer, accompagnato da una visual che dà immediatamente il tono del progetto: atmosfere intense, design curatissimo e quel mix tra dramma, mistero e fantascienza che da sempre caratterizza la saga.

Quello che rende tutto ancora più emozionante è il contesto. Nel 2026 Code Geass compirà vent’anni, e sapere che un nuovo anime arriverà proprio in questo periodo rende il traguardo ancora più speciale. Per molti fan, la serie è una di quelle che hanno segnato un’epoca, e l’idea di vedere qualcosa di completamente nuovo dopo così tanto tempo fa un certo effetto.

Per ora le informazioni sono poche, ma l’atmosfera è già quella delle grandi occasioni. Se questo è solo l’inizio delle celebrazioni per il ventennale, possiamo aspettarci mesi davvero ricchi per chi ama l’universo di Code Geass.