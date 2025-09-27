Ci sono volte | Recensione

L’amicizia è uno dei legami più forti che si possono stabilire durante la vita. In particolare, da bambini questo legame unisce in una maniera quasi indissolubile. Si diventa quasi una cosa sola, ci si sintonizza sulle stesse frequenze. Quello che è mio, è tuo. Quello che provi tu, provo io. Ovviamente, non sono sempre rapporti idilliaci e spesso ci scappa qualche e litigata. Ma nulla che non si possa risolvere in breve tempo, magari ridendoci anche su. In questo albo illustrato di cui vi andremo a parlare oggi, troviamo proprio la storia di un’amiciza. Ci sono volte, è un albo illustrato scritto da Luigina Del Gobbo, illustrato da Francesca Carabelli e pubblicato da Lapis Edizioni nel settembre 2025.

Come dicevamo, la storia narrata in questo libro segue le vicende di Toto e Lea, due bambini che sono amici del cuore. Loro condividono proprio tutto durante le loro giornata. Dalle risate, ai silenzi, dalle scoperte, alle paure e anche qualche litigio, come è ovvio che sia. Le loro giornate sono piene di cose diverse da fare. A volte parlano senza sosta, altre invece stanno zitti sotto le coperte. Ci sono volte in cui hanno tante cose da fare e vogliono fare tutto, altre in cui preferiscono non fare proprio un bel nulla. I due bambini si interrogano su quelle che sono le loro possibilità e prospettive. Scopriranno quindi quanto sono fortunati ad essere così come sono, ma soprattutto amici.

Testi, illustrazioni e cura editoriale

Il testo di Luigina Del Gobbo racconta di una bellissima storia di amicizia e cambiamento, narrata con grande sensibilità e umorismo. Si struttura come un classico libro lista in cui il titolo detta il ritmo e le vicende che vedono protagonisti i due bambini. Con il suo testo scorrevole e armonioso riesce a ben descrivere le emozioni accompagnano la crescita, attraverso la scoperta di se stessi e degli altri. Mostra come i bambini riescono a capire ciò che provano e a trovare le parole per esprimerlo e farsi capire. Man mano che la narrazione avanza si conoscono meglio anche i due protagonisti, con il loro carattere e le loro particolarità. Il bello della storia è che non è tutto rose e fiori, infatti arriva anche il momento del litigio, che però non mina l’amicizia ma la rafforza l’unione dei due.

Per quanto riguarda invece le illustrazioni di Francesca Carabelli, queste piene di vita e colore. Il suo grande estro creativo e immaginifico realizza delle illustrazioni che vanno ad abbinarsi perfettamente allo spirito della storia. Il suo stile è un tuffo nei colori e nelle vorticose e giocose situazioni in cui si trovano i due protagonisti, perfettamente amalgamati nel mondo deliziosamente disegnatogli intorno. I due protagonisti, perfettamente caratterizzati catturano subito la simpatia del lettore per accompagnarlo in questa storia tenera e briosa.

Questo albo confezionato da Lapis Edizioni è davvero una preziosa lettura. Di questa interessante casa editrice romana ne abbiamo più volte tessuto le lodi per la sua produzione sempre di alto livello. Testo e illustrazioni sono in totale equilibrio e rendono la lettura divertente e coinvolgente. La qualità di stampa è come sempre eccellente e rende le illustrazioni brillanti e vive. Infine, il font in stampatelletto, rende la lettura del testo altamente leggibile.

Conclusione – Ci sono volte

Ci sono volte è un albo delicato che parla di amicizia nel senso più profondo e puro del termine. Un libro adatto alla lettura insieme, a casa, nei parchi, oppure in classe. Pagina dopo pagina, questo albo gioioso e poetico racconta in modo semplice e ben narrato, attraverso illustrazioni giocose le vivaci vicende dei due protagonisti. Tutto il libro è intriso in ogni angolo in maniera allegra e spiritosa. Sia attraverso i personaggi e l’ambiente intorno a loro, sia attraverso le atmosfere intessute dal testo. Un equilibrio quasi magico che cattura l’attenzione del lettore e lo trascina nel significato più intimo dell’amicizia.

In conclusione, Ci sono volte è un libro con una storia piena di brio e colore, dolce ed emozionante al tempo stesso. Questo albo illustrato riesce a raccontare in maniera leggera e divertente il complesso argomento dell’amicizia. In particolare quella che nasce da bambini e che ha quel senso profondo e genuino che spesso da adulti non si riesce più a mantenere. Un libro consigliato a tutti, sia ai piccoli ma anche ai grandi, per ricordare ancora una volta quanto sia prezioso e importante il valore dell’amicizia.