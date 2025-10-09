Chainsaw Man supera Demon Slayer in un modo sorprendente

L’ultimo film di Demon Slayer, Infinity Castle, è diventato il più redditizio di tutti i tempi, incassando centinaia di milioni di dollari sul grande schermo, dopo l’enorme successo riscosso con Mugen Train.

Un altro film anime che i fan attendo di guardare con ansia, è Chainsaw Man The Movie: The Reze Arc e difficilmente potrà battere Demon Slayer in termini di incassi al botteghino.

Tuttavia la storia di Denji ha superato quella scritta e disegnata da Koyoharu Gotouge in un altro modo sorprendente.

Secondo un nuovo rapporto della testata giornalistica nota come Oricon, nella settimana dal 22 al 28 settembre, Chainsaw Man ha venduto più copie manga di Demon Slayer e la storia di Denji ha venduto più del doppio dell’iterazione di Tanjiro.

Nello specifico, il manga scritto e disegnato da Tatsuki Fujimoto ha venduto 172.517 copie il mese scorso, mentre Demon Slayer ne ha vendute circa 77.796.

Ciò che potrebbe sorprendere ulteriormente i fan, è che Demon Slayer si è piazzato al di sotto di The Fragrant Flower Blooms With Dignity questa settimana.

Chainsaw Man The Movie: The Reze Arc ha fatto il suo debutto in Giappone il 19 settembre e ha riscosso un successo strepitoso al botteghino, conquistando il primo posto nelle sale per tre settimane dal suo debutto.

Tutti i fan della serie shonen non dovranno aspettare molto prima di poter guardare Denji sul grande schermo, visto che l’uscita del film in Occidente è prevista per il 24 ottobre di questo mese.

Dunque bisognerà vedere se il film incentrato sull’arco di Reze riuscirà a superare o ad avvicinarsi ai numeri di Demon Slayer: Infinity Castle quando debutterà anche nel resto del mondo.

Il film di Chainsaw Man è il sequel diretto della prima stagione ed è prodotto da MAPPA, diretto da Tatsuya Yoshihara e scritto da Hiroshi Seko.

Non si conoscono i piani futuri per la serie televisiva ma recentemente il CEO di MAPPA, Manabu Otsuka, ha rivelato di non essere sicuro di come evolverà la serie.